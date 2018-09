Temeljito prenovili stopnišče pri osnovni šoli

19.9.2018 | 13:20

Slovesni prerez traku (Foto: Občina Črnomelj)

Črnomelj - Črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič, ravnatelj OŠ Mirana Jarca Črnomelj Boris Mužar in najstarejši prebivalec okoliških ulic Janez Schweiger so dopoldne uradno odprli prenovljene stopnice pri omenjeni šoli, hkrati pa v uporabo predali še nova stojala za kolesa, so sporočili iz občine.

Z deli na stopnicah je Občina Črnomelj začela marca letos. Celotna naložba je skupaj s projektiranje in nadzorstvom ter izvedbo stala dobrih 156 tisoče evrov, ki so jih zagotovili iz občinskega proračuna. V sklopu prenove so rekonstruirali kanalizacijo, ki poteka pod stopnicami, odstranili obstoječe betonske stopnice in podeste, izdelali novo stopnišče iz betonskih montažnih elementov in litih betonskih podestov ter očistili in utrdili oporni zid, 82 stopnic pa ima po novem sredinsko ograjo z osvetlitvijo, so opisali v sporočilu za javnost.

Kot že zapisano, so ob tem pred športno dvorano OŠ Mirana Jarca Črnomelj s predajo kolesa simbolično v uporabo predali še nova stojala za kolesa, ki se nahajajo pred občinsko stavbo, pri že omenjeni športni dvorani, pri OŠ Dragatuš in na dveh lokacijah na novo urejenih parkiriščih v Poslovno storitveni coni Majer.

Za kulturni program in prijetno vzdušje so danes poskrbeli učenci in učiteljice OŠ Mirana Jarca Črnomelj.

V petek bo v okviru Evropskega tedna mobilnosti v Črnomlju potekal dogodek »Igraj se v mestu – Dan brez avtomobila«.

Dodano ob 14.15:

Iz črnomaljske občine so naknadno zaradi vprašanj glede ureditve klančin za invalide in otroške vozičke pojasnili, "da se pri obnovi stopnic pri OŠ Mirana Jarca Črnomelj ni pozabilo na invalidne osebe in tudi ne na mamice z vozički. Preverili smo možnost umestitve klančin. Generalno gledano je celoten potek stopnišča prestrm, da bi lahko umestili tudi klančine za invalidne osebe in za otroške vozičke ter pri tem zadostili normativom in pravilnikom s področja premagovanja arhitektonskih ovir. Ti določajo maksimalne nagibe in tudi dolžine klančin in vmesne ravne podeste, tako da je prehod možen, ki pa mora biti predvsem varen. Strme klančine, ki so ponekod izdelane ob stopniščih, služijo predvsem za potovalke na koleščkih in ne za invalidne osebe na vozičkih".

M. Ž., Foto: Občina Črnomelj

Galerija

















starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 40m nazaj Oceni abecedarij kamen na kamen palača.... Preglej samo prijavljene komentatorje