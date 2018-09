Glavni trg nared v prvi polovici novembra

Na Šmihelski cesti dela potekajo hitreje od načrtovanega, za promet naj bi jo odprli do konca meseca. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Župan MO Novo mesto Gregor Macedoni je na ponedeljkovem srečanju z novinarji med predstavitvijo aktualnih naložb povedal, da naj bi bil večji del Glavnega trga dokončno tlakovan v prvi polovici novembra, sicer pa je pogodbeni rok za dokončanje prve faze prenove mestnega jedra od Kandijskega mosta do Foto Asje, vključno s Pugljevo ulico, 10. december.

»Pomembno je, da so se začela zaključna dela na Pugljevi ulici, na kateri so na dnu dokončno uredili izpust meteorne kanalizacije. Hkrati se bodo na Rozmanovi ulici začeli izkopi za komunalne vode od zaključka kolektorja do zaključka gradbišča pri Foto Asji. Tudi v kolektorju trenutno izvajajo montaže posameznih komunalnih vodov, na gradbišču vzporedno dela več ekip,« je povedal in dodal, da v spodnjem delu trga končujejo tlakovanje in stike s fasadami ob objektih, razen pri nekaterih, kjer potekajo sodni spori glede lastninskih pravic.

Kot je znano, je občina ob začetku tega projekta sprejela več ukrepov za prebivalce in obrtnike oz. trgovce v mestnem jedru. Za Dolenjski list je Macedoni povedal, da na razpisu za sofinanciranje prenov fasad niso prejeli popolnih vlog, da imajo sklenjene tri pogodbe za subvencioniranje najemnin za nove dejavnosti in da so prejeli okoli 11 vlog zdajšnjih poslovnih subjektov za odškodnine pri izpadu prihodkov, štirim so zahtevke že odobrili, preostale pa so pozvali h dopolnitvi vloge.

V nadaljevanju je naštel več aktualnih naložb. Delavci KOP Brežice so začeli priprave na gradnjo 1,2 milijona evrov vredne večnamenske poti ob Levičnikovi cesti, štirje različni izvajalci pa končujejo dela pri prenovi velodroma v Češči vasi. Občina ta hip še računa, da bo objekt nared do 12. novembra, ko bo minilo natanko 120 let od rojstva Leona Štuklja in v novem centru naj bi potekala osrednja prireditev ob Štukljevem letu.

IZSILJEVANJE DOBAVITELJA

Finančno največji projekt v občini so hidravlične izboljšave vodovodnega sistema. »Na terenu je izvedenih okoli 90 odst. pogodbenih del. Tu smo prejeli dodatne štiri milijone evrov sofinanciranja, kar se nanaša na dodatne tehnične rešitve,« je povedal župan in navrgel, da odločbe o sofinanciranju sicer imajo, dejanske pogodbe oz. izplačil pa še ne. »Na tem projektu imamo tudi nekaj izsiljevanja dobaviteljev, ki so razumeli, da so bili projektirani samo oni oz. njihovi produkti. Tu imamo nekaj sodnih razčiščevanj. Ker se ne bomo pustili izsiljevati takim omrežjem, ki očitno niso le v zdravstvu in pri žilnih opornicah, smo avgusta podali tudi kazensko ovadbo in verjamem, da bodo državni organi to razčistili,« je še omenil, a podrobnosti ni želel razkriti. Šlo naj bi za vodovodne cevi, o čemer je beseda večkrat tekla tudi na sejah občinskega sveta, a je Macedoni tudi v ponedeljek ponovil, da imajo cevi po projektu natančno določene tehnične lastnosti, med katere pa ne sodi država njihovega izvora.

Na področju vodovodne in komunalne infrastrukture je naštel še deset projektov, prav tako nekaj aktualnih prenov, kot je denimo prenova državne ceste na odseku od cerkve do trgovine Vita: »Tu dela potekajo še hitreje od pogodbenih rokov in glavnina naj bi bila končana do konca septembra, torej dober mesec pred rokom, ko naj bi sprostili tudi promet in vsaj deloma omilili gnečo.«

Podrobneje o omenjenih in drugih investicijah pa v jutrišnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

