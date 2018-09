Pomisleki zaradi mostu; V jami celo mrtve živali

19.9.2018 | 17:55

Novo mesto dobiva četrti most, namenjen avtomobilskemu prometu. Stal bo v Ločni in bo del 3. razvojne osi, dolg bo 310 metrov, ob njem pa bo nekoliko nižje še most, namenjen pešcem in kolesarjem. Razstavo predlogov za oblikovanje novega mostu je na ogled v Knjižnici Mirana Jarca, a navdušenje ob načrtih za nov most pa ni tako enoglasno, kot se zdi na prvi pogled. Kakšni so glavni pomisleki in kdo jih je izrekel na predstavitvi idejnih rešitev, boste zelo podrobno izvedeli v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Osrednja pozornost ob letošnji vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo v Mirni Peči je tokrat veljala kraški jami Mala Vratnica, ki jo je Jamarski klub Novo mesto čistil pod okriljem mirnopeške občine in v sodelovanju z Jamarskim klubom Brežice in Jamarskim klubom Krka. Kaj vse so jamarji potegnili iz jame in kako bodo lahko odkrili brezvestneže, ki so v jamo nelegalno zmetali celo mrtve živali, preberite v sveže tiskanem Dolenjcu.

Zadnji primer zastrupitve z ogljikovim dioksidom v neprezračeni kleti naj bo opomin vsem, da je treba biti pri pripravi vena po trgatvah zelo previden. Kako ravnati in na kaj moramo biti pozorni, smo se pozanimali pri strokovnjakih.

