Motorista odpeljali v bolnišnico

19.9.2018 | 18:10

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Nekaj po 15. uri sta na Metliški cesti v Semiču trčila motorist in osebno vozilo. Poškodovanega motorista so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto, poročajo iz novomeškega ReCO. Gasilci PGD Črnomelj so pomagali reševalcem pri prenosu in oskrbi poškodovanca, odklopili akumulatorja, očistili razlite motorne tekočine, zavarovali kraj dogodka in pomagali policiji pri usmerjanju prometa.

Dopoldne je pred naseljem Bistrica v črnomaljski občini sprehajalec v gozdu našel neeksplodirano topovsko granato 100 mm, italijanske izdelave, ostanek druge svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta nevarno najdbo odstranila in do uničenja shranila v ustrezno skladišče.

V Posavju je dan minil bolj mirno. Iz brežiškega dežurnega centra poročajo le, da so gasilci PGE Krško po 12. uri posredovali v Dolenjem Leskovcu, kjer so odstranili osje gnezdo iz stanovanjskega objekta.

M. M.