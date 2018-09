Evropski teden mobilnosti v Novem mestu

20.9.2018 | 10:00

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto se je tradicionalno tudi letos pridružila vseevropski pobudi Evropski teden mobilnosti (ETM), ki pod geslom "Združuj in učinkovito potuj« poteka od 16. do 22. septembra in spodbuja k spremembi mobilnostih navad, uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. V Novem mestu potekajo številne aktivnosti, vrhunec dogajanja pa bo v petek, 21. septembra, ko bo na Novem trgu potekal dogodek Dan brez avtomobila.

Mestna občina Novo mesto cel september omogoča brezplačno vožnjo z mestnimi avtobusi in izposojo koles na TIC-u, občane spodbujajo tudi k uporabi izposoje koles GoNM. K izvedbi aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti so se pridružile številne organizacije, zavodi in šole.

Tako ponovno v tem tednu poteka projekt Pešbus, ki ga Mestna občina Novo mesto izvaja v sodelovanju z Inštitutom za politiko prostora (IPOP) ter z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD NM). Vanj so vključene OŠ Center, OŠ Grm, OŠ Drska in OŠ Stopiče. Učenci od 1. do 5. razreda hodijo peš v šolo v organiziranih skupinah, po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku. Na sprehodu se družijo z vrstniki, v spremstvu odrasle osebe pa se učijo o varnih poteh v šolo in o pomenu trajnostne mobilnosti. Izvedba projekta Pešbus je sofinancirana s strani Ministrstva za okolje in prostor v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje v okviru prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

Do konca tedna se med 10. in 14. uro v križišču Rozmanove in Novega trga izvaja Parkingday. Društvo estetika je na lokaciji na voljo za pogovor o mobilnostih navadah in izkušnjah Novomeščanov. Prirejajo številne dogodke: med drugim grafitiranje parkirnega prostora z učenci osnovne šole, delavnico tiska, delavnico zasaditve in ulični koncert. V sodelovanju z Zavodom Zora bodo v tem času gostili tudi Knjižnico pod krošnjami.

Pohodniško društvo Novo mesto je včeraj pripravilo Pohod po arheoloških poteh Novega mesta. Zbirno mesto je bilo na zelenici pri Planetu Tuš, kjer pa se bodo v soboto, 22. septembra, zbrali tudi šolarji in se odpravili na skupni kolesarski izlet. V sklopu ETM danes poteka tudi delavnica Ostanimo mobilni, ki starejše spodbuja k zdravemu življenju, uporabi prevozov Rudi in izposoji koles GoNM.

Na Novem trgu je prejšnji teden že potekal dogodek na temo osveščanja o pametni vožnji in prometni varnosti, ta petek pa bo postal prizorišče za vrhunec dogajanja v sklopu ETM, Dan brez avtomobila. Mestna občina Novo mesto bo organizirala brezplačen avtobusni prevoz na prizorišče za učence iz oddaljenih šol. Za otroke, učence in dijake so pripravljene številne aktivnosti, ki jih pripravljajo v sodelovanju s številnimi organizacijami in društvi. Med drugim bo potekalo tekmovanje v menjavi zračnic, seznanili se bodo z registracijo koles GoNM, spoznali bodo reševalno vozilo in postopke oživljanja, lahko se boste sprehodili s Planinskim društvom Krka, na odru zaplesali s Plesnim studiem Novo mesto in ustvarjali v ustvarjalnih delavnicah DRPD NM. Potekale bodo tudi številne športne dejavnosti: tenis, namizni tenis, rokomet, odbojka in košarka.

Med 6. in 15. uro bo zaradi izvedbe prireditve popolna zapora parkirnih prostorov na Novem trgu.

