Maček še vedno v jašku

20.9.2018 | 07:00

Včeraj ob 17.11 sta na Otočcu, v ulici Nad Krko, občina Novo mesto, gasilca GRC Novo mesto ponovno poskusila rešiti mačka iz jaška za meteorne vode. V jašek so namestili desko po kateri bo lahko splezal ven.

Ob 18.52 so v naselju Kremen, občina Krško, gasilci PGE Krško iz ostrešja stanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo. Zgodba se je ob 19.45 ponovila v Ulici mladinskih delovnih brigad v Leskovcu pri Krškem.

Motena oskrba z vodo

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Dolnje Brezovo - INPLET, da bo danes predvidoma med 7. in 9. uro motena oskrba s pitno vodo zaradi vzdrževalnih del na sistemu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 9.00 uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE , izvod Griblje – Lozar;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA , izvod Cerkev - Sever.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHPEČ na izvodu VRHPEČ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.