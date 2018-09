Nova prometna signalizacija za večjo varnost otrok

20.9.2018 | 08:05

V Koprivnici voznike na prisotnost šolskih otrok opozarja barvita signalizacija. (Foto: Občina Krško)

Koprivnica, Krško - Na regionalni cesti Senovo – Podsreda ob osnovni šoli v Koprivnici so včeraj v okviru Evropskega tedna mobilnosti s krajšo slovesnostjo obeležili zaključek 1. faze ureditve cone umirjanja prometa v dolžini enega kilometra. Župan občine Krško mag. Miran Stanko je ob tem poudaril, je osnovni cilj umiriti (pre)hitre voznike na tem odseku za večjo varnost pešcev, predvsem otrok na poti v šolo in domov, so sporočili iz občine Krško.

V maju je krška občina v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav ob cesti pri OŠ Koprivnica že postavila opozorilni znak Vi vozite, ki opozarja voznike na zmanjšanje hitrosti, in, kot je dejal ravnatelj OŠ Koprivnica Jože Ivačič, so rezultati spodbudni. Ker pa so bili potrebni še dodatni ukrepi, so se na občini odločili, da bodo po vzoru ureditve ob OŠ Jurija Dalmatina Krško uredili vertikalno in horizontalno signalizacijo v dolžini nekaj več kot kilometer. Za naložbo je občina namenila okoli sedem tisoč evrov, so na občini zapisali v sporočilu za javnost.

Dodali so, da bo v drugi fazi, ki bo sledila ob rekonstrukciji državne ceste Senovo – Podsreda predvidoma naslednje leto, Direkcija RS za infrastrukturo v sodelovanju z občino celovito uredila še površine za pešce in kolesarje.

Včerajšnji priložnostni program so s pesmijo in plesom popestrili učenke in učenci OŠ Koprivnica.

M. Ž., Foto: Občina Krško

Galerija