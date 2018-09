Krško v četrtfinalu pokala

20.9.2018 | 09:05

Slika je ilustrativna (Foto: Grega Wernig, m24.si, arhiv DL)

Celje, Krško - Po Muri, Mariboru, Kopru, Domžalah in Gorici so si včeraj četrtfinale pokala Slovenije zagotovili še nogometaši Krškega in Aluminija. Aluminij je s 3:0 slavil v gosteh pri Korotanu, Krško pa z enakim izidom v Celju, je poročala STA.

Krčani so Celjanom prvi zadetek zabili že po prvem strelu proti golu, v osmi minuti je zadel Luka Vekić. Pet minut pozneje se je med strelce vpisal Dalibor Volaš, na 3:0 pa so Krčani povedli v 56. minuti, ko je sprožil Marco Da Silva z roba kazenskega prostora, žoga se je odbila od celjske obrambe in preletela domačega vratarja.

Zadnji četrtfinalist bo znan danes po obračunu med Olimpijo in Triglavom.

M. Ž.