Letos prvič vpis v Šolo za župane

20.9.2018 | 10:30

Občani in predstavniki nevladnih organizacij iz dveh dolenjskih občin so v torek z glasovanjem izbirali prednostne izzive v lokalni skupnosti, s katerimi želijo seznaniti kandidate za župane (Foto: Tina Cigler).

Podobno je bilo tudi v Posavju. (Vir fotografije: zavod Dobra družba)

Novo mesto, Brežice - Pobuda Šola za župane ob novembrskih lokalnih volitvah spodbuja kandidate za župane in lokalne skupnosti k sodelovanju za večjo osredotočenost na programsko delo za prihodnje županske mandate. Pobudo je oblikovalo 12 regionalnih stičišč nevladnih organizacij iz vse Slovenije, med njimi tudi Regijski NVO center – stičišče nevladnih organizacij regije JV Slovenija in pa Zavod Dobra družba za posavsko regijo.

Kot je sporočila vodja projekta Tina Cigler iz DRPD Novo mesto, bodo kandidati za župane ter predstavniki lokalnih skupnosti, nevladnih in drugih organizacij za en dan postali »sošolci« v Šoli za župane. Na 15 dogodkih po vsej državi se bodo srečali 1. oktobra na Dnevu šole za župane, po prvih ocenah pa pričakujejo več kot 200 udeležencev.

»Stičišča nevladnih organizacij so pobudo Šola za župane pripravila z namenom vključevanja predlogov, pobud in potreb s strani nevladnih organizacij in zainteresirane javnosti v programe kandidatov na lokalnih volitvah 2018. V Šoli za župane se bodo drug od drugega učili iz slovenskih primerov dobre prakse. Veliko uspešnih in dolgoročnih projektov in programov občine in nevladne organizacije že vrsto let organizirajo v posameznih krajih, zato je Šola za župane tudi dobra priložnost, da si lokalne skupnosti med seboj izmenjajo izkušnje,« dodaja Ciglerjeva.

Njihova šola naj bi tako postala platforma, na kateri lahko prebivalci prispevajo k oblikovanju kakovostnega bivanja v skupnosti, kandidati za župane pa pokažejo svoje videnje razvoja. S šolo za župane bodo spodbujali volivce, da izberejo kandidate, ki imajo v programih najboljšo kombinacijo za skupnost, okolje in gospodarstvo.

Šolski »urnik« bo vključeval različne teme, ki so skupne mnogim skupnostim (npr. turizem, podjetništvo, kultura) in se dotikajo vseh generacij – od otrok do starostnikov.

»Na Šoli za župane v regiji Jugovzhodna Slovenija se bomo pogovarjali o mladih kot skupini, ki jo je smiselno zadržati v lokalnih okoljih z zanje ukrojeno ponudbo, kot sta stanovanjska politika in prostori za vsebinska druženja. Govorili bomo tudi o prilagoditvah javnih prostorov različnim vrstam invalidnosti, predvsem osebam z izgubo sluha, ki so nevidna, a vse številčnejša skupina. Poseben poudarek bomo namenili različnim oblikam sodelovanja javnosti pri razvoju občin, kot sta soodločanje o proračunu in povezovanje različnih organizacij. Vsebine pa se bodo tudi še dopolnjevale glede na predloge, ki jih stičišče zbira v lokalnih skupnostih,« je še povedala vodja projekta.

»Pogovarjali se bomo o ohranitvi in razvoju podeželja, saj se soočamo z vedno večjim odseljevanjem, pomanjkanjem dostopa do informacijskih tehnologij in drugih vsebin, ki so v mestnih središčih samoumevna. Starostnikom bodo namenjene predvsem razprave o tem, kako jim učinkovito pomagati, tako da bodo lahko čim dlje lahko kakovostno živeli doma oziroma imeli cenovno dostopne domove. Pogovarjali se bomo tudi o tem, kako spodbuditi prebivalce k aktivnemu sodelovanju v lokalnem okolju ter podpori lokalnim izdelkom in prireditvam,« pa je glede posavske šole dodala Andreja Pavlin iz zavoda Dobra družba.

Med nevladnimi organizacijami, ki se bodo pridružile Šoli za župane, so humanitarne organizacije, organizacije za pomoč otrokom, športna društva, kulturna društva, turistična društva, mladinske organizacije in organizacije, ki zastopajo določene skupine bolnikov, ter druge.

Kandidati in kandidatke za župane se lahko v šolo vpišejo prek njihove spletne strani – za JV Slovenijo prijave zbirajo do ponedeljka, za Posavje pa do prihodnjega četrtka.

M. M.