V dobrem letu 17 stanovanj v središču mesta

20.9.2018 | 16:00

Na Dilančevi 3 (rumena hiša) naj bi dobrem letu dni mladim družinam v najem ponudili devet stanovanj, na Glavnem trgu pa še osem.

Bodoča podoba Dilančeve 3 z zadnje strani.

Maruša Zorec iz projektnega biroja Arrea

Novo mesto - Župan MO Novo mesto Gregor Macedoni je danes na rotovžu z Marušo Zorec iz projektnega biroja Arrea predstavil projekt izgradnje novih stanovanj v mestnem jedru. Projekt zajema prenovo objektov na Glavnem trgu 2 in Dilančevi 3, v prvem bi po najbolj optimističnih ocenah v dobrem letu dni uredili osem, v drugem pa devet stanovanj, ki jih bo nato občina oddajala v najem, s tem da bo preko razpisa ponudila subvencije za mlade družine.

Po županovih besedah je občina pred skoraj tremi leti kot donacijo Nikolaja Toussainta Levičnika dobila večji del hiše na Glavnem trgu 2, v nadaljevanju je dokupila še ostale prostore in je sedaj lastnica skoraj celotnega objekta. Za to so namenili okoli 200.000 evrov, še 80.000 evrov pa so pred dvema letoma odšteli za nakup objekta v sosednji Dilančevi ulici.

Načrte stanovanj, ki naj bi bila velika od 53 do 100 kvadratnih metrov, je predstavila Zorčeva, ki ima že reference s prenovami kulturnih objektov oz. spomenikov. Glede stanovanj na Glavnem trgu je med drugim povedala, da se bodo nahajala v prvem in druge nadstropju, da bodo s prenovo obdržali njihovo sedanjo podobo, notranja oprema bo prepuščena novim najemnikom. Tudi atrij objekta želijo urediti kot javni prostor in neke vrste nadaljevanje prenovljenega trga. Predvideli so tudi dvigalo, sicer pa je v mansardi prostor za dodatna tri stanovanja v prihodnosti. Hiša na Dilančevi bo medtem na notranji strani dobila lesene ganke, tako bodo omogočili ločene vstope v stanovanja, ki se bodo nahaja v pritličju, dveh nadstropjih in mansardi.

»Ocenjujemo, da bomo za gradbena dela v obeh objektih odšteli 2.450.000 evrov (brez davka), s tem da bi 2.200.000 evrov sofinanciranja pridobili s strani države in Evropske unije,« je dodal Macedoni. V mesecu dni pričakujejo gradbeno dovoljenje, nakar sledi javno naročilo in po prvih ocenah bi bila stanovanja lahko nared za vselitev konec prihodnjega leta.

Občina je za okoli 550.000 evrov kupila tudi sklop objektov ob Germovi ulici, kjer se trenutno nahaja Dolenjski list. Kot je povedal župan, nameravajo v tem predelu poleg 14 obstoječih parkirišč urediti tudi dodatna, da bi lahko vsakemu stanovanju ponudili po vsaj eno parkirno mesto. Tudi v tem objektu želijo urediti stanovanja, v sedanjem gostinskem delu pa manjši vrtec.

Tekst in foto: M. Martinović