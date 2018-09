Našli več nasadov s konopljo

20.9.2018 | 12:35

Foto: PP Sevnica

Sevniški policisti so na območju Metnega vrha našli več nasadov s prepovedano konopljo. Zasegli so 87 sadik in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vsem okoliščin kaznivega dejanja Nedovoljene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Pijan traktorist brez vozniške trčil v avtomobila

V Orehovici na območju Šentjerneja se je okoli 14.30 zgodila prometna nesreča. Policisti so ugotovili, da je nesrečo povzročil 53-letni voznik kmetijskega traktorja, ki je pri vožnji po klancu navzdol zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 22-letni voznik. Traktorist je po nesreči trčil še v avtomobil, parkiran na dvorišču stanovanjske hiše. V nesreči se ni nihče poškodoval, policisti pa so med postopkom ugotovili, da povzročitelj nesreče nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 1,08 miligramov alkohola. Traktor so mu zasegli, izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Motorista padla, eden nepravilno prehiteval, drugi ni prilagodil hitrosti

Metliški policisti so bili včeraj nekaj po 14. uri obveščeni o prometni nesreči v Dolnjem Suhorju pri Metliki. Opravili so ogled in ugotovili, da je 46-letni motorist zaradi nepravilnega prehitevanja izgubil oblast nad motorjem in padel po vozišču. Huje poškodovanega motorista so reševalci odpeljali v bolnišnico.

O prometni nesreči z udeležbo motorista so bili nekaj po 15. uri obveščeni tudi črnomaljski policisti. Ugotovili so, da je 40-letni motorist zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem, padel in trčil v avtomobil 58-letnega voznika, ki je pripeljal iz nasprotne smeri. Poškodovanega motorista so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Vlomil v skladišče podjetja

V Srebrničah je v noči na sredo nekdo vlomil v skladišče podjetja in odtujil udarni vrtalnik, kotno brusilko in rušilno kladivo. Lastnika je oškodoval za 3000 evrov.

Afganistanci skriti med pnevmatikami

Policisti Postaje mejne policije Obrežje so včeraj med opravljanjem mejne kontrole tovornega vozila bosanskih registrskih oznak v tovornem delu med pnevmatikami našli skrite tri državljane Afganistana, ki so se skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Nezakonito bivali v Sloveniji in delali na črno

Sevniški policisti so med opravljanjem nalog na območju Sevnice izsledili pet državljanov Srbije in državljana Bosne in Hercegovine, ki so brez ustreznih dovoljenj pri zasebniku opravljali dela v kmetijstvu. Tujcem so zaradi kršitev Zakona o tujcih izdali plačilne naloge in morajo zapustiti državo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, po zaključenem postopku pa bodo ukrepali tudi zoper zasebnika.

Prijeli 19 tujcev, med njimi deset otrok in mladoletnikov

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Drežniku in Preloki izsledili in prijeli 19 tujcev, med njimi devet otrok in mladoletnikov, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Po zaključenih policijskih postopkih so 14 tujcev odpeljali v azilni dom, ostale pa so vrnili hrvaškim varnostnim organom.

M. Ž.