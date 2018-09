Skozi Orehovico zdaj varno

20.9.2018 | 13:30

Pri prerezu traku so z veseljem priskočili na pomoč najmlajši iz podružnične šole v Orehovici.

Orehovica - Danes dopoldne so v okviru Tedna mobilnosti v Orehovici svečano predali namenu zelo pomembno pridobitev za kraj - preurejeno križišče s hodnikom za pešce in javno razsvetljavo. Trak sta skupaj z osnovnošolci bližnje podružnične šole prerezala šentjernejski župan Radko Luzar in predsednik gradbenega odbora v vasi Jože Škrbec.

Križišče je bilo pravzaprav že dolga leta »črna točka« v vasi in Orehovčani so že dolgo opozarjali, da je treba poskrbeti za boljšo prometno varnost, zlasti pešcev, med katerimi so najbolj ogroženi otroci, ki hodijo v tamkajšnji vrtec in podružnično šolo. Starši so jih zato pogosto raje vozili kar z avtomobili, čeprav razdalja ni velika.

Nastop otrok

Zato so hvaležni, da se je Občina Šentjernej pod Luzarjevim vodstvom le lotila te investicije. Kot pove Janez Hrovat z Oddelka za komunalno in cestno infrastrukturo na občinski upravi, so obnovili 240 metrov lokalne ceste, na 220 metrih so zgradili hodnike za pešce, pa 90 metrov parapetnih zidov, sto metrov opornih zidov, montirali so 195 metrov ograje, poskrbeli za javno razsvetljavo z novimi LED svetilkami in zgradili pet novih priključkov za fekalno kanalizacijo. Uredili so dva prehoda za pešce in meteorno kanalizacijo v dolžni 150 metrov. Dela je v zadnjega pol leta izvedla Ekološka družba Šentjernej s podizvajalci. Z naložbo, ki je stala okrog 90 tisoč evrov z DDV, je tako najbolj kritičen del vasi rešen.

»Vas je zdaj prometno varnejša, pa tudi njen izgled je lepši, zato hvala vsem sodelavcem občinske uprave, izvajalcem in vaščanom, da je akcija uspela,« je dejal župan Luzar.

Srečko Pavlič

A kot je na otvoritvi zbrane spomnil predsednik gradbenega odbora Srečko Pavlič, del v Orehovici še ne sme biti konec. Neurejen ostaja spodnji del vas proti Gorenji Stari vasi, kjer je cesta preozka, ni pločnikov in javne razsvetljave. »Zato pozivam občino in župana, da odgovorno pristopijo še k zadnjemu dejanju prenove Orehovice,« je dejal Škrbec.

Župan Radko Luzar

Župan Radko Luzar te želje in potrebe razume, a kot pove, za to naložbo, za katero so projekti narejeni, občina zdaj nima denarja, tako da bo to naloga za prihodnost. Potrebna bo tudi dokončna izgradnja kanalizacije v Orehovici, po koncu vseh del bo sledila preplastitev ceste. Povedal je še, da je občina v tem mandatu za šolo odkupila prostor za parkiranje, realizacija še čaka.

Ivica Padaršič

Zbrane sta nagovorili tudi pomočnica ravnateljice Vrtca Šentjernej Zlatka Kocman Kuhar in vodja podružnične šole v Orehovici Ivica Paderšič, zadovoljni, da je občina s prenovo križišča in pločniki poskrbela za najbolj ranljive udeležence v prometu - za otroke.

Jože Škrbec, krajan Orehovice, oče dveh otrok, je več kot zadovoljen, da so v Orehovici le prišli do večje varnosti, na kar je tudi sam večkrat opozarjal. Njegovi hčerki sicer nista več osnovnošolki in sta šolo obiskovali, ko so bile razmere tu slabše in nevarne, a njuna pot do avtobusa bo zdaj le boljša. Predvsem pa je zdaj bolje poskrbljeno za mlajše generacije.

Nove pridobitve v Orehovici je blagoslovil šentjernejski župnik Anton Trpin.

Prireditev, ki jo je vodila Anita Petrič, so s pestrim kulturnim programom popestrili najmlajši - iz Vrtca Živžav ter šentjernejske podružnične šole Orehovica.

Besedilo in foto: L. Markelj

