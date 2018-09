FOTO: Minister v Zalogu obljubil interventno sanacijo požarišča Ekosistemov

1h nazaj Oceni okoljska.pisarna@rovo.si

Pozdravljeni, ne vemo ali se gre tu za sprenevedanje enih ali pa drugih v svojem predvolilnem nastopu pred lokalnimi volitvami ali pa res ne vedo kako se bi lotili te pereče okoljevarstvene problematike. V omenjenem nas najbolj moti, da se že eno leto po požaru tako CI kot Občina sklicujejo na *mrtvo črko na papirju* to so Ekosistemi, ki so bili samo najemniki prostorov v Zalogu kar so omenjeni CI in občina vedeli. Očitno se nekdo nekoga boji v tem primeru. Kdo? Zakaj se ni nihče poglobil v trenutno veljavno zakonodajo Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-NPB14) 157.a člen, ki govori, da je lastnik zemljišča odgovoren z vsem svojim imetjem za nezakonito odložene odpadke na njegovem zemljišču, kar tudi so. Glej uredbo o odpadkih, začasno se lahko skladišči odpadke do enega leta. Zato ne razumemo teh medijskih predstav za javnost z trditvami, da država nič ne stori, kar je povsem normalno, ker vsi ti dejavniki v zvezi z to ekološko problematiko, nastopajo brez argumentov, to pomeni, da *z prazno puško streljajo* proti državi, ki pa odgovarja na to s svojimi lepimi gestami! Tina, Okoljska pisarna ROVO !