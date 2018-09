Muzealci na kongresu

Brežice - V Posavskem muzeju Brežice se je danes začel 2. kongres slovenskih muzealcev, ki se ga udeležujejo kustosi, dokumentalisti, muzejski pedagogi, predstavniki za stike z javnostmi, konservatorji-restavratorji in direktorji muzejev, skupno več kot 120, iz Slovenije in tujine. Temi kongresa so naslovili Hiperpovezani muzeji: novi pristopi, novi obiskovalci in Evropsko leto kulturne dediščine.

V poročilih številnih referentov in razpravah ob tem govorijo med drugim o tem, kako muzeje približati javnosti, o organizaciji muzejskega dela od predmeta do obiskovalca, kako gradijo mrežo prepoznavnosti, ali je digitalna dostopnost zbirk prihodnost muzejev, kakšna je vzgojna in izobraževalna vrednost zbirk in o digitalizaciji muzejskih zbirk.

Alenka Černelič Krošelj, direktorica Posavskega muzeja Brežice, je ob tem med drugim dejala o ustanovi, ki jo vodi: »Muzej, ki povezuje dediščino regije Posavja, je zagotovo hiperpovezana ustanova, z neposrednim okoljem, z območjem ob meji, predvsem pa z našo publiko.«

Aleksandra Berberih-Slana, predsednica Skupnosti muzejev Slovenije, je izrazila navdušenje nad odzivom slovenskih muzealcev in nad pestrostjo tem ter izkušenj, ki jih imajo priložnost spoznavati v teh dneh v Brežicah.

Kot meni Flavio Bonin, predsednik Slovenskega muzejskega društva, žal pritisk ustanoviteljev za vedno večje število »muzejskih dogodkov«, škoduje povezovanju in tudi kakovosti razstav. »Vsaka kakovostna razstava potrebuje čas, žal tega je vedno manj, ali pa ga sploh ni. Na nas muzealcih je, da podamo odgovor na ta vedno bolj negativen pojav,« je Bonin opozoril na industrializacijo načina muzejskega dela.

