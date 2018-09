Disleksijo ima približno trideset odstotkov vse populacije

Novo mesto - V Knjižnici Mirana Jarca je včeraj potekal dan, posvečen disleksiji, ki je zajemal različne dogodke, namenjene najmlajšim, njihovim staršem, zainteresirani javnosti in strokovnjakom, ki se v svojem poklicu srečujejo z disleksiki. Organizator dogodka je bila Založba LU, ki jo vodi dr. Urša Lamut, ki je v svojem nagovoru izpostavila, da je Mestna občina Novo mesto prva slovenska občina, ki je na nacionalni ravni prepoznala potrebo po odkritem dialogu o disleksiji med širšo kot tudi strokovno javnostjo, in je celodnevni dogodek tudi finančno podprla, so sporočili iz novomeške občine.

Glede na to, da je med otroci od 5 do 10 odst. disleksikov, disleksijo pa ima približno 30 odst. vse populacije, je projekt Bisleksija usmerjen k ciljni skupini – disleksikom – z namenom dvigovanja kakovosti njihovega življenjskega okolja, še posebej šolskega.

Več kot 10 let je v Knjižnici Mirana Jarca na otroškem in mladinskem oddelku kotiček za disleksike. Prav tako stroka že desetletja razvija ustrezne metode in pristope za zgodnje prepoznavanje tovrstne motnje, ki pa so jo nekateri posamezniki razvili v prednost in sebe uvrstili med nadpovrečne osebnosti, so zapisali v sporočilu za javnost. Nekateri znani in uspešni ljudje so dosegle sijajne rezultate, denimo Agatha Christie in Hans Christian Anderson na področju literature, Leonardo da Vinci in Pablo Picasso na področju umetnosti, Albert Einstein, Tom Edison in Henry Ford v znanosti in John. F. Kennedy v politiki.

Dogodka se je udeležil tudi novomeški župan Gregor Macedoni in v svojem nagovoru poudaril, da celotna naša družba v polje disleksije vstopa postopoma in zato je dogodek Bisleksija nekoliko bolj intenziven poseg, ki lahko pospeši procese zavedanja javnosti, pedagoških delavcev, staršev in tudi širše okolice, da lahko o disleksiji govorimo javno in odkrito.

