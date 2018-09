Tudi letos načrtujejo dobiček

21.9.2018

Šentrupert - Javno podjetje Energetika Šentrupert, ki je v 100-odstotni občinski lasti, je imelo lani okoli 72.000 evrov čistega dobička, letos pa pričakujejo še nekoliko boljši poslovni izid, saj naj bi bilo čistega dobička okoli 100.000 evrov.

Po težavah v preteklem obdobju se je Energetika postavila na noge. Kot pravi župan Rupert Gole, so bila pred leti, ko so ustanavljali podjetje, pričakovanja glede poslovanja takšna, kot jih je podjetje pokazalo v lanskem letu. »Seveda je to razveseljivo in tudi dokaz, da smo pravilno načrtovali in da podjetje lahko ob odličnem vodenju dosega tudi odlične rezultate,« je nad izidi poslovanja zadovoljen Gole. Dodaja, da je občina v zagon podjetja vložila sorazmerno malo denarja; ustanovni kapital je znašal 7.500 evrov. »Če bi se občina odločila za prodajo podjetja, pa je trenutno na trgu vredno vsaj 700.000 evrov. Gre torej za veliko dodano vrednost glede na vložena sredstva.«

A še pred nekaj leti je bilo poslovanje podjetja precej drugačno od pričakovanj. Kot kaže revidirano poslovno poročilo, je Energetika leta 2016 sklenila z izgubo v višini 14.000 evrov. Konec tistega leta so zamenjali takratnega direktorja Uroša Pikla, ki na očitke, da z njegovim delom niso bili zadovoljni, odgovarja: »S predsednikom nadzornega sveta je bil podpisan sporazum o prenehanju, ki ne vsebuje nobenih kršitev oziroma nezadovoljstva lastnikov ali nadzornega sveta. Še več, sporazum vsebuje klavzulo, s katero izražajo željo po nadaljevanju sodelovanja z menoj kot vodjo projekta gradnje naslednje faze kogeneracije.«

S prvim januarjem 2017 je vodenje podjetja začasno prevzel Janko Zakrajšek, ki je bil tudi član nadzornega sveta, od maja lani pa je direktor Marko Kos, ki je bil prej zaposlen v Energetiki. Ob njegovem nastopu funkcije so takoj začeli izvajati program revitalizacije. »Terjatev je bilo za okoli 460.000 evrov. 90 odstotkov upnikov je poplačanih, drugo pokrivamo s presežki, ki jih imamo. Vse je dogovorjeno in je pod nadzorom, tako da lahko rečem, da je Energetika sanirana,« pravi direktor. Naredili so tudi analizo poslovanja in stroške oklestili na minimum ter prekinili nekatere pogodbe, od katerih po besedah Kosa Energetika ni imela koristi. »Za 40.00 evrov smo zmanjšali tudi stroške dobave sekancev, prav tako smo število zaposlenih znižali s štiri na tri, kajti lani marca je občina koncesijo za vzdrževanje občinskih cest prenesla na Komunalo Trebnje,« še dodaja.

Podjetje je imelo lani okoli milijon evrov prihodkov, približno enak znesek pa pričakujejo tudi letos. Dobiček vlagajo nazaj v obnovo strojev in razvoj novih projektov, ki jih Kos zaradi poslovnih razlogov še ni želel razkriti, bodo pa o njih izvedeli svetniki na eni izmed naslednjih sej občinskega sveta. Želijo biti eno vodilnih podjetij v tej dolini na področju uporabe obnovljivih virov energije. Lani so prvič v zgodovini podjetja sprejeli tudi poslovni načrt za dve leti, pripravili pa so tudi strategijo razvoja do leta 2023, pravi direktor.

Podjetje je od junija sicer brez nadzornega sveta, ki ni več videl smisla, da povzroča stroške za nadzor podjetja s tremi zaposlenimi. Kot zatrjuje Kos, so zadeve urejene do te mere, da lahko nadzor opravlja občinski svet. Da bo imel zdajšnji direktor precej proste roke, župana ne skrbi. »Z direktorjem je dogovorjeno, da bo prisoten na vsaki seji in da bo podal kratko poročilo o dogajanju v podjetju, štirikrat letno pa bo občinskemu svetu predstavil tudi presek finančnega dela poslovanja, iz česar bo občinski svet tekoče seznanjen in se bo lahko hitro odzval, če bi se zaznalo kakšne odklone,« razloži Gole. Na vprašanje, ali bo tak nadzor za nekatere svetnike mogoče preveliko breme, župan odgovarja, da poslovanje podjetja ob koncu leta pregleda tudi pooblaščena revizijska hiša, ki je specializirana za tovrstna poročila.

