Za varne šolske poti

21.9.2018 | 08:25

Črnomelj - Zavod Varna pot v septembru sodelovanju z Lidlom pripravlja preventivno-izobraževalne delavnice o prometni varnosti. Včeraj so gostovali v Črnomlju.

»V Zavodu Varna pot pomemben del svojih programov posvečamo izobraževanju in ozaveščanju otrok, zato letos v sodelovanju z Lidlom Slovenija že peto leto zapored izvajamo izobraževalni projekt Skrbimo za varne šolske poti, ki je namenjen otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem. Glavni namen delavnic je izobraževanje in osveščanje najbolj ranljivih skupin v prometu, ki se ob začetku šolskega leta vračajo v šolske klopi, obenem pa tudi na ceste,« pravijo organizatorji.

Delavnica o prometni varnosti je potekala med 10. do 18. uro, še najbolj obiskana pa je bila dopoldne, ko so se na poligonih in v drugih dejavnostih preizkusile skupine otrok iz vrtcev in šol.

Na voljo je bil prometni poligon za najmlajše, spretnostni poligon za starejše otroke in starše na kolesu in skiroju ter poligon z gokarti za mladostnike in starejše (simulacija vožnje pod vplivom alkohola, drog, utrujenosti). Pripravili so še predstavitev naletnih tež in otroških varnostnih sedežev, igrico, pri kateri so otroci spoznavali obvezno opremo na kolesu ter njen pomen, simulacije učinkovitosti čelade, simulacijo zdrsa na drseči podlagi ter merjenje reakcijskega časa s posebnimi ravnili.

Besedilo in fotografije: B. D. G.

Galerija