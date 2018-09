Na AC zagorelo v motorju tovornjaka

21.9.2018 | 07:00

Včeraj ob 15.16 uri je v Lončarjevem Dolu, občina Sevnica, prišlo do prometne nesreče dveh osebnih vozil. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, usmerjali promet, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine in očistili vozišče. Poškodovanih ni bilo.

Ob 15.31 je zagorelo na motornem delu tovornega vozila na avtocesti od Grosuplja proti Višnji Gori, pri Peči. Posredovali so gasilci GB Ljubljana, PGD Grosuplje in Šmarje Sap, ki so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar na vozilu, odklopili akumulator na vozilu ter pregledali vozilo s termovizijsko kamero.

Ob 19.45 je gorelo zapuščeno osebno vozilo ob cesti Dobliče-Stari trg, pri Vrh gori, občina Črnomelj. Gasilci PGD Črnomelj, Stari trg ob Kolpi in Prelesje so požar pogasili in vozilo pregledali s termovizijsko kamero.

Reševali mačka

Ob 16.18 je bil na Kajuhovi v Sevnici na drevesu ujet maček. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so ga s pomočjo lestve rešili.

Ob 18.54 so posredovali gasilci PGE Krško, v kraju Šutna, občina Krško, kjer so iz počitniške hišice odstranili sršenje gnezdo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7.00 do 8.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. PAKA, TP MIHELJA VAS, TP PETROVA VAS, TP ROŽANC in TP SELA PRI OTOVCU.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Trstenik med 8.00 in 10.30 in na območju TP Migolica med 11.00 in 14.00 uro.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 9.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MUHABER;

- od 10.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUBANC.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGRADŠKA GORA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTEFAN na izvodu ROŽNI VRH;

- od 8.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BENEČIJA, TP PREDOR LEŠČEVJE in TP BELŠINJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energijena področju nadzornišva Brežice na območju TP Brežice Marof izvod Marof-Zakšek med 8. in 9. uro in na na območju TP Mokrice bencinski servis izvod smer ribnik med 8. in 12. uro.

M. K.