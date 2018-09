Regijska gazela je Roletarstvo Medle

21.9.2018 | 07:20

Robert Medle s priznanjem za regijsko gazelo. V ozadju direktor družbe Pak Grega Šimunovič in direktorica Aristotla Darja Čakar. (Foto: B. B.)

Finalisti so v pogovoru z Rokom Koželjem razkrili nekaj svojih pogledov in načrtov. (Foto: B. B.)

Regijski izbor je tokrat gostil Hotel Šport na Otočcu. (Foto: B. B.)

Ekipa Roletarstva Medle (Foto: B. B.)

Otočec - Družba Dnevnik je sinoči na Otočcu razglasila drugega finalista v izboru Slovenska gazela 2018, v katerem išče najboljša hitro rastoča podjetja. Naziv dolenjsko-posavske gazele je pripadel Roletarstvu Medle iz Novega mesta, dobavitelju žaluzij, rolet in stavbnega pohištva, finalista regisjkega izbora pa sta bila še Aristotel iz Krškega in Pako iz Jesenic na Dolenjskem.

"Mi morda sploh ne sodimo več v kategorijo gazel, saj nas je že 150 in smo že bolj konj kot gazela. Nismo počasni, še vedno smo hitri in močno vlečemo, a vitki kot gazela vendarle nismo več. Da smo tu, kjer smo, se moram zahvaliti vsem sodelavcem in družini," je po razglasitvi povedal direktor Roletarstva Medle Robert Medle.

"Ponujamo dobre inovativne porodukte in servis za pošteno ceno, znamo pa tudi prisluhniti trgu in se hitro odzvati na potrebe, ki se porajajo," je formulo uspeha na kratko strnil Medle.

Roletarstvo Medle okoli 60 odst. svoje prodaje ustvari v Sloveniji, ker je med njihovimi domačimi kupci kar nekaj izvoznikov, pa direktor ocenjuje, da več kot 60 odst. njihovih proizvodov konča v tujini. Poleg Slovenije so močno prisotni na trgih nekdanje Jugoslavije, Avstrije, Nemčije in Švice, prodajajo pa tudi v Italijo, Francijo in drugam.

Roletarstvo Medle je družinsko podjetje z 42-letno zgodovino. Podjetje, ki ga uspešno vodi druga generacija, se je iz servisnega podjetja za montiranje rolet preoblikovalo v proizvodno podjetje in postalo dobavitelj žaluzij, rolet in stavbnega pohištva na vseh večjih evropskih trgih, kamor proda skoraj tri četrtine svojih izdelkov.

Lani je Roletarstvo Medle ustvarilo okoli 20 milijonov evrov prihodkov, za letos pa direktor napoveduje okoli 20 odst. rast. Družba na Cikavi v Novem mestu gradi nove poslovno-proizvidne prostore, v katere so bodo predvidoma preselili čez nekaj mesecev.

B. B.

