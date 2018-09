Ker nam JE mar!

21.9.2018 | 09:30

Novo mesto - V soboto, 15. septembra, smo se vsi dijaki Ekonomske šole Novo mesto udeležili vseslovenske akcije Očistimo Slovenijo.

Odpadke smo pobirali na različnih lokacijah: Gorjanci, Novo mesto, Krško, Brežice, Trebnje in okolica, Škocjan, Šmarjeta, Črnomelj, Semič, Metlika, okolica Dolenjskih Toplic, Šentjernej in Kočevje. Čistili smo divja odlagališča, sprehajalne poti, gozdove in jase, ceste, postajališča...Vsak se je udeležil akcije v svojem domačem okolju. Ugotavljali smo, da je ponekod še veliko neustrezno odvrženih odpadkov, drugod, npr. po planinskih poteh na Gorjancih, pa je okolje dokaj čisto, torej večletno osveščanjem o skrbnem ravnanju z odpadki že žanje sadove.

Družbeno koristno delo smo povezali s sproščenim druženjem in telesno aktivnostjo. Po končani akciji smo odšli domov zadovoljni, da smo korak bližje k lepšemu svetu.

Nacionalna prostovoljska čistilna akcija je bila v zgodovini Slovenije organizirana tretjič in zadnjič, kar pa ne pomeni, da se naša skrb za okolje konča, nasprotno, za čisto Slovenijo moramo skrbeti vedno in povsod, tudi z zmanjševanjem, ločenim zbiranjem in ponovno uporabo odpadkov.

Novinarski krožek,

Ekonomska šola Novo mesto