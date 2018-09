Dan zdrave šole na OŠ Drska

21.9.2018 | 09:40

Novo mesto - Na OŠ Drska smo v soboto, 15. septembra, organizirali Dan zdrave šole in tako obeležili 25. obletnico Slovenske mreže zdravih šol.

Mali in veliki prijatelji so skupaj izvedli sokolske vaje v počastitev Štukljevega leta; izbrali samopostrežno malico, še prej pa so se jim predstavili različni dobavitelji, ki so imeli tudi degustacije in predstavitve svojih izdelkov (kmetije Kastelic, Medle, Gorišek in Karlovček, Pekarna Pečjak, Čebelarstvo Vajda); poslušali kratke predstavitve medicinskih sester iz Zdravstvenega doma Novo mesto (oživljanje, insekti, klopi) ter lovca in gozdarja; odšli na sprehod do gozda, na postojankah pa so sodelovali v različnih socialnih in športnih igrah ter prehodili 2018 metrov, saj sodelujemo v projektu European Shool Sport.

Učenci 4., 5. in 6. razreda so sodelovali v akciji Očistimo slovenijo. Vse dejavnosti so učenci zelo dobro sprejeli in z veseljem sodelovali, večini pa je bilo najbolj všeč, ker so pri njih sodelovali z učenci prijateljskih razredov.

Jožica Muhič, mentorica Zdrave šole na OŠ Drska

