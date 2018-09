Metliški vrtec je Naj športni vrtec

21.9.2018 | 10:00

Metlika - V torek, 18. septembra, je bila ob 13. uri v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ponovno podelitev priznanj vrtcem in šolam, ki so bili uspešni na natečaju za najbolj športni zavod (vrtec, osnovno šolo, osnovno šolo s prilagojenim programom in srednjo šolo).

Vsi vrtci in šole, ki smo sodelovali na natečaju, smo morali na Zavod za šport RS Planica poslati izpolnjen ocenjevalni obrazec z vsemi ustreznimi dokazili in prilogami. Na podlagi poslane dokumentacije je komisija podelila laskave nazive in nagrade. Naš vrtec že deset let sodeluje na natečaju. Vsa leta se ponašamo z nazivom Naj športni vrtec, zadnjih šest let pa v Metliko prinesemo tudi najvišje zlato priznanje.

Priznanja je predstavnikom zavodov podelil minister Jernej Pikalo. V imenu našega vrtca ga je prevzel Rok Popović.

In kaj smo delali?

Kurikularni program smo v šolskem letu 2017/2018 na področju gibanja obogatili z izvajanjem dveh gibalno/športnih programov: Mali sonček in Miška Eli. Oba programa sta bila namenjena otrokom od drugega do šestega leta starosti. V programu Mali sonček je sodelovalo 286 otrok in v programu Miška Eli 272 otrok. Programa smo izvajali med šolskim letom. Otroci so pod vodstvom vzgojiteljev izvajali različne gibalne naloge v telovadnici in na igriščih.

Na igrišču vrtca smo pripravili stezo in izvedli jesenski, spomladanski kros ter Tek podnebne solidarnosti. V sodelovanju s Športno zvezo Metlika smo izvedli Lumpov in Urbančkov tek. Za otroke v najstarejših skupinah smo organizirali smučarski tečaj, plavalni tečaj in tečaj rolanja. V maju smo z najstarejšimi otroki bivali v CŠOD Lipa. Za vse otroke smo v zimskem času organizirali igre na snegu in sankanje. Z belokranjskimi vrtci smo sodelovali na športnih igrah. V projektu Ciciban planinec smo izvedli vse načrtovane pohode. Prav tako smo velik poudarek dali gibanju na prostem v vseh vremenskih razmerah. Otrokom smo redno omogočali vožnjo s skiroji, tricikli, poganjalci in kolesi na kolesarski stezi. V popoldanskem času smo odprli vrata naše telovadnice in organizirali razgibavanje za starše in otroke. Izvajali smo interesno dejavnost Plezanje in izvedli plezanje tudi na veliki plezalni steni v telovadnici Osnovne šole Loka Črnomelj. Na Svetovni dan gibanja smo izvedli pestre gibalne dejavnosti v vseh oddelkih vrtca. Ob zaključku šolskega leta smo pripravili zaključno prireditev z zanimivim programom, kjer smo otrokom podelili različna priznanja in medalje.

M. K., Otroški vrtec Metlika