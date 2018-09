Številni še vedno niso pripeti z varnostnim pasom, tudi otroci ne

21.9.2018 | 10:30

Včeraj so policisti Posebne skupine za nadzor prometa Postaje prometne policije Novo mesto na območju Novega mesta in v Posavju preverjali ali so vozniki in potniki med vožnjo pripeti z varnostnim pasom. Le v nekaj urah so v 29 primerih ugotovili, da vozniki in potniki med vožnjo niso uporabljali varnostnega pasu. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da so ustavili kar 11 voznikov, ki so prevažali otroke in ti v vozilu niso bili zavarovalni z ustreznim zadrževalnim sistemom. Ukrepali so tudi zoper 15 voznic oziroma voznikov, ki so med vožnjo uporabljali mobilni telefon.

Pijan povzročil nesrečo, bil tudi brez vozniške

Nekaj po 15. uri se je zgodila prometna nesreča v Lončarjevem Dolu na območju Sevnice. Policisti so ugotovili, da je nesrečo povzročil 48-letni voznik Toyote, ki je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 42-letna voznica. V nesreči se ni nihče poškodoval, policisti pa so še ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil, ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel kar 1,02 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Odpeljali so v prostore za pridržanje

Novomeški policisti so bili okoli 14.30 obveščeni, da naj bi se pred lokal na Otočcu pripeljal neznani moški, ki je pijan in se nedostojno vede. Policisti so 41-letnega voznika izsledili in ga ustavili. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje, zoper njega pa na sodišče naslovili obdolžilni predlog ter mu zaradi kršitev cestno prometnih predpisov in kršitev javnega reda in miru izdali plačilni nalog.

Prijeli sprovajalca in tujce, med njimi so bili trije otroci



Policisti Specializirane enote za nadzor državne meje so v večernih urah med opravljanjem nalog na območju Črnomlja na gozdni poti med Črnomljem in Tribučami opazili parkiran avtomobil Renault megane nemških registrskih oznak. Med kontrolo so ugotovili, da se v vozilu na zadnjem sedežu nahaja šest državljanov Iraka, med njimi trije otroci, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Voznik je iz vozila pobegnil, vendar so ga policisti hitro izsledili in prijeli. Ugotovljeno je bilo, da sta državljana Azerbejdžana tujcem nudila pomoč pri nezakonitem prehodu oziroma prevozu v notranjost države. Obema so odvzeli prostost in ju pridržali, kriminalisti ju bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Iraka še niso zaključeni.

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Črnomlju izsledili in prijeli še dva državljana Sirije, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Policijski postopki s tujci še potekajo.

