Osnovnošolci iz Pišec uspešni v Malih sivih celicah

21.9.2018 | 10:30

Pišece, Stopiče - V četrtek, 13. septembra, je na Osnovni šoli Stopiče potekalo predtekmovanje v kvizu Male sive celice.

Našo šolo smo zastopali: jaz iz 7. razreda, David Denžič iz 8. razreda ter David Omerzel iz 9. razreda. Na predizbor se je prijavilo 43 osnovnih šol. Tekmovanje se je začelo ob 16. uri. Ob prihodu v šolo smo se vpisali in začeli s prvim pisnim delom, kjer smo pisali test s 26 vprašanji v 20 minutah. Ko smo končali, so nam popravili teste. Nato smo izvedeli rezultate. Dosegli smo drugo mesto. Prvih 8 udeleženih šol je nato nadaljevalo z ustnim preverjanjem. V ustnem delu so bile 4 teme. Ekipa si je izbrala vprašanje in če je nanj odgovorila pravilno, je dobila točke. Izmed osmih ekip so se samo štiri uvrstile naprej na tekmovanje na televiziji. Med temi ekipami smo bili tudi mi. Zelo smo bili veseli in presrečni smo se vrnili domov. Doma so nam vsi čestitali in se veselili z nami.

Sedaj se pripravljamo na snemanje na televiziji, kjer nas bo spraševal Nik Škrlec. Veselim se nove izkušnje.

Janž Rener, 7. r., OŠ Maksa Pleteršnika Pišece