Za dve tretjini občine najprimernejše male čistilne naprave

21.9.2018 | 18:00

Na občinski seji je novelacijo projekta razložil Igor Liar (na desni).

Škocjan - Leto 2021, ko bodo občine in občani morali imeti urejene kanalizacijske zadeve, se bliža. V občini Škocjan so z novelacijo idejne zasnove odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda - to je letos zanje izdelalo podjetje Ilar Consulting Inženiring - stvari pregledali in postavili na svoje mesto.

Zdaj je povsem jasno za vsako naselje oz. gospodinjstvo v občini, kako bo lahko poskrbelo za urejeno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

V prvotni idejni zasnovi, ki jo je izdelala novomeška Komunala, je bila predvidena gradnja kanalizacije v precej naseljih oz. aglomeracijah, kar je za proračun občine pomenilo veliko obremenitev, po leta 2015 sprejeti novi Uredbi o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne vode pa so prišli novi roki in kriteriji za obvezno gradnjo javne kanalizacije in individualne rešitve. Najpomembnejši je ekonomski kriterij izgradnje infrastrukture v aglomeracijah do 500 populacijskih enot. Zavedati se je treba, da obstoj javnega kanalizacijskega omrežja ne pomeni le enkratnega stroška izgradnje, ampak gre za visok stalni strošek obratovanja in vzdrževanja, ker bremeni tako občane kot lokalno skupnost in je višji kot pri individualnih rešitvah.

Jože Kapler

Z novelacijo so preverili vse aglomeracije, manjše od 500 populacijskih enot, in določili, ali je potrebna izgradnja javne infrastrukture ali pridejo v poštev druge individualne rešitve. Kot pravi Igor Ilar, so obravnavali vsa naselja, razen tistih, ki so že opremljena z javno infrastrukturo odvajanja in čiščenja odpadnih voda, to so Škocjan, Hrastulje, Zloganje, Zavinek in Dolnja Stara vas.

»Z novelacijo tega dokumenta smo poskrbel za racionalizacijo. Analiza je pokazala, da bi investicija v javno kanalizacijo po prvotnem načrtu znašala skoraj deset milijonov evrov, kar pomeni, da bi bila vsaj trikrat dražja kot po novi rešitvi,« pravi župan Jože Kapler. Prvotnih stroškov občina ne bi prenesla, zato je bolj smotrno, da s sofinanciranjem individualnih rešitev spodbuja občane k tem rešitvam.

Besedilo in foto: L. Markelj