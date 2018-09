S povezovanjem turističnih ponudnikov in vsebin do večjega obiska

21.9.2018 | 11:35

Utrinek s prvega v srečanja ključnih ustvarjalcev turističnih zgodb Posavja v Krškem. (Foto: RRA Posavje, arhiv DL)

Radeče - Četrta v nizu delavnic po Posavju v okviru projekta Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje, bo v torek, 25. septembra, v Radečah v Turistično rekreacijskem centru Savus v Radečah (Pizzerija in Kavarna Pr'Veseljak). Z omenjenim projektom želijo povezati turistične ponudnike in turistično vsebino in produkte, ponudbo destinacije pa z digitalizacijo dvigniti na višjo raven in s tem povečati prepoznavnost in dvig števila turistov v regiji Posavje, povečati zasedenosti kapacitet ter zvišati potrošnjo. Projekt izvaja Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA), sofinancirata pa ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj,

Na delavnici, ki se bo začela ob 8.45, se bodo tokrat posvetili predvsem zelenemu, ribiškemu in kolesarskemu turizmu, namenjene pa so vsem zainteresiranim ključnim deležnikom s področja turizma v Posavju - lokalnim turističnim organizacijam, turističnim ponudnikom, predstavnikom posavskih občin in drugim, so sporočili iz RRA Posavje.

"Turizem predstavlja pomembno razvojno in poslovno priložnost v Posavju, zato je razvoj turizma ena od treh temeljnih usmeritev Regionalnega razvojnega programa in razvoja regije Posavje. Raznovrstne in kvalitetne turistične ponudbe je posavski regiji veliko, vendar je glavni izziv ta, da je ponudba precej razdrobljena. S tega stališča so glavna prizadevanja usmerjena v povezovanje turistične ponudbe ter oblikovanje celovitih in edinstvenih integralnih turističnih produktov (ITP). To pomeni, da se ponudba ustrezno prilagodi posameznim ciljnim skupinam, hkrati pa se male, srednje in velike ponudnike med seboj poveže v skupne prepoznavne projekte," so pojasnili v RRA Posavje.

Pomemben del je tudi digitalizacija ponudbe, ki pa si je mnogi ne morejo privoščiti, niti se z njo nimajo časa ukvarjati. Zato, kot so dejali, bo omenjeni projekt prispeval tudi k večji digitalizaciji in organizirani promociji turistične ponudbe in ponudnikov ter k dvigu konkurenčnosti in prepoznavnosti turizma v destinaciji Čatež in Posavje.

M. Ž.