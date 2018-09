FOTO: Dan otrok, ne avtomobilov

21.9.2018 | 12:45

Vozila se morajo pred prehodom za pešce ustaviti. Pešci pa nase opozoriti z dvignjeno roko, so se danes učili otroci novomeških šol.

Društvo Estetike na razmislek o naših vsakdanjih navadah v prometu vabi v križišču Novega trga in Rozmanove ulice. Včeraj popoldne je na okupiranih parkiriščih zaigral duet Aritmija.

Novo mesto - Evropski teden mobilnosti se običajno zaključi s t.i. dnevom brez avtomobilov, ko vrsta organizacij, ustanov in tudi gospodarskih družb javnost opozarja na okolju bolj prijazne načine mobilnosti. Tradicionalno so tako parkirišče na Novem trgu danes zaprli za promet, ploščad pa prepustili šolarjem in otrokom vrtcev, ki se tam lahko preizkusijo na poligonu varne udeležbe v prometu, spoznavajo hitrost vozil in posledice prometnih nesreč, delo policistov, gasilcev in reševalcev, tekmujejo v menjavi kolesarske zračnice, ustvarjajo na temo prometa ipd.

Nedaleč od trga, na križišču z Rozmanovo, pa je novomeško društvo Estetika že tretje leto zapored »okupiralo« nekaj parkirnih mest in od ponedeljka v t.i. park(ovnem) tednu opozarja na dragoceni prostor in kotičke mesta, ki jih dnevno polnijo parkirana vozila, namesto da bi bili namenjeni druženju in ustvarjanju meščanov. Otroci so nekaj parkirišč polepšali z grafiti, ves teden so mimoidoči ob pogovoru s predstavnicami društva o prostoru in naših navadah tiskali na majice, na voljo je kotiček knjižnice na prostem Zavoda Zora, včeraj popoldne je množica prisluhnila duetu na kitarah Aritmija.

Kot smo poročali, se je temu evropskemu projektu tudi letos priključila MO Novo mesto, med drugim ves september brezplačno vozijo mestni avtobusi, brezplačna pa je tudi izposoja koles pri TIC Novo mesto.

Tekst in foto: M. Martinović

Galerija