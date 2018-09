Novi kostanji ob Prešernovi cesti

21.9.2018 | 15:30

Na tem mestu bodo namesto prejšnjih kostanjev, ki so se jim že po malem odlomile veje, posadili nova drevesa iste vrste. (Foto: L. K.)

Park ob prenovljeni cesti urejajo v prostoru, ki mu daje pečat grad Brežice. (Foto: L. K.)

Brežice - Ob tem, ko prenavljajo Prešernovo cesto v Brežicah, tudi urejajo park ob njej v bližini gradu. Pri tem so že požagali dosedanje divje kostanje, namesto njih pa bodo zasadili šestnajst novih, so sporočili z občine Brežice.

Prešernovo cesto preurejajo od gradu do cestnega priključka k hidroelektrarni Brežice. To je skupna naložba občine Brežice in podjetja HESS in bo stala 348.000 evrov. Ta projekt vključuje obnovo cestišča, ureditev pločnika ter obnovo javne razsvetljave in padavinske kanalizacije.

Sedanje urejanje parka je občina začela pripravljati pred tremi leti. Projektanti so dokumentacijo končali novembra 2017 po pridobitvi vseh mnenj ter soglasij. Za ureditev parka je bilo potrebnih kar 10 soglasij različnih soglasodajalcev, med temi tudi agencije za okolje, tudi mnenje zavoda za varstvo narave, in pozitivno mnenje zavoda za varstvo kulturne dediščine. Projekt ureditve parka je izdelalo podjetje GPI iz Novega mesta, načrt krajinske ureditve pa pooblaščeni krajinski arhitekt Janez Dolinar.

Območje ob prenovljeni Prešernovi cesti bo z novo prometno ureditvijo pridobilo na pomenu, saj bo namesto dosedanje »divje« parkirne površine, kar je bil park, postal sprehajališče. V parku bodo med drugim postavili pitnik, klopi in temelj za kasnejšo prestavitev spomenika svetemu Janezu Nepomuku. Na začetku in na koncu drevoreda bodo postavili stebričke, ki bodo preprečevali dostop z avtomobilom v park.

Za obnovo vodovoda, ureditev parka in zasaditev novih dreves je občina Brežice namenila 58.596 evrov.

