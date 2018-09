Šolarji teden mobilnosti zaključili z obiskom Tima Gajserja

21.9.2018 | 14:15

Učenci so bili navdušeni nad obiskom Tima Gajserja. (Foto: Občina Sevnica)

Tržišče, Sevnice - Osrednja prireditev Evropskega tedna mobilnosti v občini Sevnica je danes bila na Osnovni šoli Tržišče. Letošnji slogan Združuj in učinkovito potuj je v ospredje postavil koristi prepletanja in dopolnjevanja različnih vrst potovanj. Vodilo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti, obenem pa zmanjšati promet in njegove škodljive posledice. Današnja prireditev je tako s povezovanjem vseh teh ciljev okoli 600 učencem iz celotne sevniške občine ponudila zanimive in poučne vsebine, so sporočili iz sevniške občine

Po kulturnem programu, ki ga je pripravila tržiška šola, ter nagovorih ravnateljice Zvonke Mrgole, župana Srečka Ocvirka in koordinatorja tedna mobilnosti Romana Perčiča so v vsebinskem delu policisti Policijske postaje Sevnica predstavili vozila in opremo, Matjaž Traven iz Kolesarskega centra Krško-Sevnica sodobno električno kolo, hibridno vozilo Toyota pa Tomaž Slapšak iz TPV Avto Novo mesto, so našteli.

Z velikim aplavzom pa so učenci pozdravili osrednjega gosta Tima Gajserja, slovenskega motokrosista in tudi policista, ki je v pogovoru z učenci predstavil svojo vlogo promotorja pri osveščanju o pomenu varnosti in preventive v prometu.

M. Ž., Foto: Občina Sevnica

Galerija