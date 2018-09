Tri nesreče, tri osebe v bolnišnico

21.9.2018 | 17:50

Ob 14.18 je v naselju Malo Mraševo, občina Krško, prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena osebno vozilo in traktor. Pri tem se je ena oseba poškodovala. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, na vozilu odklopili baterijo, s posipom vpojnih sredstev sanirali iztekle motorne tekočine in počistili cestišče. Nudili so pomoč policiji in reševalcem NMP Krško, ki so poškodovano osebo prepeljali v UC SB Brežice.

Ob 14.40 sta na cesti Novo mesto–Šentjernej, v bližini Struge, trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, pomagali odstraniti poškodovana vozila, počistili cesto in jo posuli z vpojnimi sredstvi. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 16.48 sta v naselju Cerklje ob Krki, občina Brežice, trčila mlajši kolesar in osebno vozilo. Posredovali so reševalci NMP Brežice, ki so kolesarja na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC SB Brežice.

Ob 11.06 je po helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo HNMP prepeljal obolelo osebo iz Kočevja v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj pristanka helikopterja.

B. B.