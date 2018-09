Kulturna šola leta je Osnovna šola Mokronog

21.9.2018 | 21:20

Plaketo za najbolj kulturno šolo leta 2018 je prevzela ravnateljica OŠ Mokronog Zvonimira Kostrevc. (Foto: Tamino Ptelinšek / STA)

Foto: Tamino Ptelinšek / STA

Mokronog - Na zaključni prireditvi projekta Kulturna šola so danes v Mariboru med 48 osnovnimi šolami, ki so izpolnile vse pogoje za naziv kulturna šola, kot najbolj kulturno prepoznali Osnovno šolo Mokronog. S projektom Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) spodbuja kulturno vzgojo in mladim omogoča ustvarjalnost različnih na umetnostnih področjih.

Poleg naziva Kulturna šola je JSKD posebna priznanja podelil najboljši srednje veliki šoli (Osnovna šola Naklo) in mali oziroma podružnični osnovni šoli (Osnovna šola Žirovnica) ter devetim šolam, ki so izstopale na različni področjih kulturnega udejstvovanja, so zapisali na JSKD.

Najbolj kulturno šolo leta 2018 je razglasil predsednik republike Borut Pahor, ostala priznanja pa sta podelila minister za znanost, znanost in šport Jernej Pikalo ter minister za kulturo Dejan Prešiček. V nagovoru je Pahor izpostavil pomembnost razumevanja kulture v najširšem smislu in dodal, da je prepričan, da prihaja generacija, ki je ambiciozna, vedoželjna in bo z zavedanjem o kulturi in umetnosti medsebojnega sodelovanja lahko preživela izzive časa, ki je pred nami, so sporočili iz predsednikova urada.

Lani si je naziv prislužila OŠ Franceta Prešerna Maribor, zaključek projekta pa vsako leto gosti šola, ki naziv predaja svoji naslednici. Podelitve in celodnevnega spremljajočega dogajanja so se danes poleg učencev, mentorjev in ravnateljev nagrajenih šol v štajerski prestolnici udeležili tudi nekateri župani krajev nominiranih šol.

Letošnja prireditev ob podelitvi naziva Kulturna šola 2018 je občinstvo "popeljala na pot iskanja človekovega bistva v sodobnem svetu, v katerega vse bolj posega sodobna tehnologija, ki posameznika ločuje od narave". Že dopoldan pa so gostitelji z OŠ Franceta Prešerna pripravili bogat kulturni program. Učenci in mentorji so lahko sodelovali na skoraj 20 različnih delavnicah, na katerih so spoznavali mariborski kulturni utrip.

S projektom Kulturna šola in razglasitvijo najboljših šol želijo na JSKD predstaviti najbolj kakovostne dosežke osnovnih šol na področju kulturnih dejavnosti ter širšo javnost seznaniti s primeri dobre prakse. Želijo, da bi bil projekt spodbuda za tiste šole, ki obšolskim kulturnim dejavnostim ne posvečajo dovolj pozornosti, in priložnost, da bi imeli vsi učenci, ne glede na to, katero šolo obiskujejo, možnost izbirati med čim bolj kakovostnimi in raznolikimi kulturnimi dejavnostmi.

B. B.