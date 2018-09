Klevevška toplica urejena?

22.9.2018 | 09:00

Veliko se jih je v nedavni poletni vročini rado osvežilo v naravnem izviru termalne vode v Klevevžu. (Foto: L. M., arhiv DL)

Grič pri Klevevžu - Zlasti poleti je med zelo obiskanimi točkami v naši bližnji okolici že leta naravna toplica Klevevž v šmarješki občini, v kateri potok Radulja ustvarja čudovito sotesko z manjšimi slapi.

Klevevž je poznan po termalni vodi v kamnitem bazenu; ta je poleti in pozimi topla. Izvir termalne vode, ki ga domačini imenujejo Klevevška toplica, se od drugih loči po tem, da ima vse leto vodo, ki meri od 21 do 25 stopinj Celzija. To je hipotermalni izvir, ki je nastal ob istem prelomu kot izvir v Šmarjeških Toplicah. Topla termalna voda je marsikomu zelo všeč, še zlasti zato, ker je zraven tudi gozd, senčka … Zato kopalcev čez vse leto, tudi pozimi, ne manjka, pa ne le domačinov, ampak prihajajo tudi od drugod.

A ni malo domačinov, ki menijo, da bi bilo treba v Kleveški toplici narediti red. Med njimi je občinski svetnik Branko Zoran, ki že leta opozarja občino, da bi ta prostor morala urediti drugače. Zdaj je brezplačno dostopen vsakomur, menda se kopat prihaja celo več tujcev kot domačinov. Velik problem je parkiranje; glede na število obiskovalcev bi bilo treba lokalno cesto do izvira zapreti in parkiranje urediti drugje, meni. »Ne bi se tudi smelo dopustiti, da je termalna voda iz bazena speljana v bližnji mlin, ki je v zasebni lasti,« pravi Zoran, ki dodaja, da je poletna sezona zdaj že mimo, storilo pa se ni nič.

Na Občini Šmarješke Toplice pojasnjujejo, da so zemljišča v Klevevžu, na katerih je manjši bazen s toplo vodo, v lasti Sklada kmetijskih zemljišč RS, zemljišča, na katerih se parkira, pa so v lasti KZ Krka. »Občina uveljavlja predkupno pravico za ta zemljišča in imamo že sklep občinskega sveta o njihovem nakupu,« pravi županja Bernardka Krnc. Občina ima namreč dolgoročne načrte za nadaljnji razvoj turizma in zagotavljanje zaposlitev v Klevevžu, kar nakazujejo kar trije občinski podrobni prostorski načrti v že sprejetem prostorskem načrtu občine, sprejeta študija izvedljivosti projekta in izdelana maketa novega turističnega produkta visokokakovostnega turizma.

»S prodajo zemljišč, na katerih stojijo grad in sadovnjaki, se je lastništvo zamenjalo, kar delno vpliva na izvedbo projekta. Občina še naprej išče investitorja za gradnjo hotela in se je prijavila, da skupaj z Razvojnim centrom Novo mesto projekt predstavi na pomembni mednarodni konferenci v Luxembourgu,« je povedala županja.

Sicer je občina že leta 2009 v Klevevški toplici postavila informativno tablo, na kateri je mogoče prebrati vse o Klevevžu, in uredila turistično infrastrukturo, med drugim dostop do bazenčka, to je lesen mostiček, na jasi je postavila nekaj klopic in mizic, ne manjkajo koši za smeti, v gozdičku pa stoji tudi kemično stranišče. Za urejenost prostora skrbijo s pomočjo občinskega komunalnega delavca.

NISO ZA ZAPIRANJE POTI

Županja pove, da je v Klevevžu že zdaj kar nekaj omejitev, ki so navedene na tabli ob vstopu, še posebej pa to velja za prepoved kurjenja in taborjenja. Glede zapiranja javnih poti županja pojasni, da se to lahko ureja s posebnim aktom. »Ostrim ukrepom za zapiranje javnih poti na občini nismo naklonjeni, zato smo to uredili s prometno signalizacijo – vertikalno – in obiskovalce usmerjamo na primerno in lepo urejena parkirna mesta pri pokopališču Slape, ki so v bližini toplice. Žal pa se obiskovalci tega malo poslužujejo in se večinama ter preprosto z avtomobilom odpeljejo v dolino, kar pa seveda ni primerno za to naravno okolje in vrednoto,« pravi Bernardka Krnc.

Pritrdi, da ima lastnik mlina napeljano vodo v bazen znotraj svojega objekta. »Občina je že večkrat zaprosila lastnika mlina in tudi ustrezno službo ministrstva, da predloži vodno soglasje za uporabo vode. Navedeno področje, izdajo vodnih soglasij za uporabo vode, ureja služba na pristojnem ministrstvu,« pravi Krnčeva. Odgovorov pa očitno kar ni.

