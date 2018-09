V mesto prihaja Noč raziskovalcev

22.9.2018 | 12:45

Vir fotografije: MO Novo mesto

Novo mesto - Novo mesto se pridružuje številnim mestom po Sloveniji pri projektu »Noč raziskovalcev 2018«, ki ga pripravlja konzorcij partnerjev Ustanova Hiša eksperimentov, Institut »Jožef Stefan«, Kemijski inštitut in Tehniški muzej Slovenije. V petek, 28. septembra, bo mesto postalo prizorišče raziskovanja in radovednosti, saj bodo številne kulturne, znanstvene in raziskovalne ustanove odprle svoja vrata in obiskovalcem ponudile raziskovalne aktivnosti, so sporočili iz novomeške občine.

Obiskovalci bodo lahko sodelovali pri raziskovalnih eksperimentih, se znašli v razstavi optičnih iluzij, programirali robote, si ogledali poučne znanstvene dokumentarne filme in sodelovali na predavanjih in delavnicah. Pester raziskovalni program za vse generacije bo skozi ves dan potekal v Knjižnici Mirana Jarca, v Dolenjskem muzeju, Muzejskih vrtovih, Parku rastoče knjige, v Hotelu Center in v Mali dvorani (Kocka) Kulturnega doma Janeza Trdine.

Celoten program dogodkov se nahaja v priponki spodaj.

Mestna občina je izvajalce pri organizaciji in izvedbi dogodka podprla in povabila na gostovanje v Novo mesto. Skupaj s konzorcijem partnerjev projekta »Noč ima svojo moč« vabi k obisku številnih brezplačnih dogodkov, ki bodo Novo mesto na zadnji septembrski petek spremenili v najbolj radovedno mesto v Sloveniji,« so še dodali v sporočilu za javnost.

Noč raziskovalcev bo sicer hkrati potekala po 21 slovenskih krajih in je vseevropska akcija v okviru programa za raziskovanje in tehnološki razvoj – Obzorje 2020 (Horizon 2020). Na pobudo Evropske komisije se širom Evrope za en dan v letu široko odprejo vrata organizacij, ki se ukvarjajo z znanostjo in raziskovanjem, da bi predstavile poklic in življenje znanstvenika širši javnosti.

M. M.