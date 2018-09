Yaskawa bo tovarno odprla februarja, zaposlili 30 delavcev

22.9.2018 | 15:35

Hubert Kosler (Foto: M. L.-S., arhiv DL)

Postojna, Kočevje - Gost nedavnega gospodarskega foruma Primorsko-notranjske regije v Postojni je bil direktor podjetij Yaskawa Slovenija in Yaskawa Ristro Hubert Kosler. Številnim domačim podjetnikom je spregovoril o japonskem vlaganju v Sloveniji, možnostih novega sodelovanja in novih japonskih vlaganj. Prisotne je povabil na odprtje Yaskawine tovarne 4. februarja.

"Gradnja Yaskawine tovarne v Kočevju napreduje po začrtanih planih," je po poročanju STA povedal Kosler. Trenutno jim dostavljajo opremo in jo montirajo, zato računa, da bodo novembra ali decembra že opravili poskusni zagon.

Prvi Jaskawini roboti naj bi iz proizvodnje prišli marca prihodnje leto. V začetku načrtujejo, da bodo proizvedli okrog 150 robotov na mesec. Ob stopnjevanju proizvodnje do leta 2021 naj bi se ta številka povečala na 6000 do 7000 robotov na leto.

Kosler je povedal še, da so že zaposlili več kot 30 ljudi: "Sedaj pospešeno kadrujemo naprej, saj se že približuje čas redne proizvodnje. Potrebe, ki jih bomo imeli po kadrih ob začetku proizvodnje, se gibljejo okrog 60 do 70 zaposlenih." Ob izdelavi maksimalnega števila robotov, ki bi ga lahko dosegli, pa bodo zaposlovali med 200 in 250 ljudi.

Že maja letos pa so podpisali pismo o nameri za novo tovarno, ki bo izdelovala motorje, servo regulacije in inverterje, stala pa bo na dvorišču tovarne robotov. "To bo dobavitelj komponent tovarni robotov, 50 do 60 odstotkov proizvodnih zmogljivosti bo namenjenih tovarni robotov. Ostali del mehatronskih komponent pa bomo prodajali drugim kupcem," je še povedal Kosler.

Kot je še dodal, je prepričan, da je Yaskawina odločitev za gradnjo v Sloveniji velika referenca za vse ostale investitorje, predvsem japonske, ki mogoče o Sloveniji doslej sploh še niso razmišljali. Doslej jih je obiskalo že več japonskih bank in "ko so si ogledali Slovenijo, se spoznali z našo geografsko lego, spoznali, da imamo Luko Koper, so kar naenkrat presenečeni, saj tako o Sloveniji doslej še niso razmišljali".

Kosler je zato prepričan, da bo ta pozitivna referenca Yaskawe zaokrožila in privabila v Slovenijo tudi nove investitorje. Pregovorno delavni Japonci pa so navdušeni tudi nad pridnostjo in delavnostjo Slovencev. "To kaže predvsem spoštljiv odnos, ki ga imajo do nas. Prav tako so nam vedno hvaležni, ko nas kdo obišče, da takega sprejema in gostoljubnosti ni nikjer drugje. Očitno imamo torej nekaj, da jih znamo privabiti in se jim nato usedemo v srce," je po poročanju STA še zaključil Kosler.

M. M.