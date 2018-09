Nujni primeri so na vrsti najprej

Novo mesto - Urgentni center Splošne bolnišnice Novo mesto deluje že skoraj dve leti in pol. Kot smo že večkrat poročali, je naval bolnikov velik, mnogi se teh uslug poslužujejo tudi neupravičeno, kar vodstvo bolnišnice z različnimi ukrepi skuša preprečiti in čeprav so mnogi z delovanjem centra zadovoljni, se še pogoste tudi kritike.

Iz takih razlogov se je nedavno na nas obrnil bralec Janez. Pravi, da je na Urgentni center Novo mesto prišel kot spremljevalec svojca, ki je potreboval pomoč in bil razočaran.

Bralec kritičen do vrstnega reda

»Opazoval sem slabo organizacijo, ki vodi v nezadovoljstvo pacientov, ki s svojimi prispevki ves sistem vzdržujejo. Najbolj me je zmotilo dejstvo, da imajo vsi pacienti določen vrstni red glede na čas prihoda na urgenco, kar je po mojem mnenju zgrešena taktika. Ljudje, ki iščejo pomoč, imajo različne poškodbe oz. tegobe, zato ne morem razumeti, kako ni poskrbljeno za prednostni vrstni red v vsaj eni od treh delujočih ambulant. Tako pa je povsem nepomembno, ali ima nekdo poškodovan prst, zvit gleženj, močno krvavi ali ima zlomljeno kost, če povzamem primere, ki sem jih sam imel možnost opazovati v čakalnici,« pravi Janez.

Pove tudi, da je starejši gospod na postelji čakal več kot dve uri na reševalca, da ga je verjetno odpeljal domov, pa tudi čas od pregleda do hospitalizacije je bil v enem od primerov kar eno uro, »pa zasedenost postelj ni bila problem, sem videl. Rad bi pozval vse pristojne, vključno z županom, da več časa in umskih naporov posvetijo zdravstvu, ker stanje zagotovo ni pohvalno in je potrebno zagotoviti več usposobljenega osebja«. A poleg kritike urgentne službe, kjer po njegovem rešitev ni plačljivost urgentnih storitev, pač pa pravilen vrstni red pacientov v čakalnici glede na težo poškodbe in intenzivnost bolečine, je bralec Janez imel tudi pohvalo - močno je pohvalil delo v sami mavčarni in na splošno v novomeški bolnišnici.

B. Kostić: Triaža glede na stopnjo nujnosti

Predstojnik Urgentnega centra Novo mesto Bojan Kostić, dr. med., pojasnjuje, da so vsi pacienti pred pregledom triažirani glede na stopnjo nujnosti. »Ob triaži je določena triažna kategorija. Za triažo uporabljamo Manchesterski triažni sistem, ki je v uporabi v večini držav EU. Na zaslonih v čakalnicah je razviden vrstni red za posamezne enote centra, vključno s triažno kategorijo. Zavedamo se, da so kadrovski normativi in dodeljen program s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije bistveno prenizki glede na potrebe, na kar smo že večkrat opozarjali tako Ministrstvo za zdravje kot tudi ZZZS,« pravi Kostić.

Pacienti, ki so predvideni za reševalni prevoz domov ali v dom starejših občanov so po končani obravnavi občasno nameščeni na ležečih vozičkih v čakalnicah. »Na težave v zvezi z ne nujnimi prevozi domov smo tudi opozarjali ZZZS in zdravstvene domove, ki so pristojni za ne nujne in nujne prevoze,« pojasni predstojnik UC ter doda, da primera, ko bi pacienti čakali dlje, kot je dopustno glede na sprejete standarde v Manchestreskem triažnem algoritmu, niso zasledili.

