Delavci železnic našli nevarni najdbi

22.9.2018 | 18:10

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Dopoldne okoli 9.40 je med Dolenjo vasjo in Selami pri Ratežu v novomeški občini veter podrl drevo na cestišče. Dežurni delavec cestnega podjetja ga je razžagal in odstranil, poročajo dežurni v ReCO Novo mesto.

Tudi v Posavju je dan minil razmeroma mirno. Iz brežiškega centra so sporočili, da so delavci Slovenskih železnic ob 11.40 na relaciji Orehovo – Breg v sevniški občini naleteli na topovski granati. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Zahodnoštajerske regije sta odstranila in varno uskladiščila topovski granati kalibra 150 mm in 75 mm nemške izdelave, ostanka 2. svetovne vojne.

M. M.