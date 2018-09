Za uvod težka zmaga aktualnih prvakov

22.9.2018 | 23:50

Lorencio Lupulesku je prispeval levji delež k uspehu nad Arrigonijem. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Danes se je začelo državno prvenstvo tudi v 1. slovenski namiznoteniški ligi. Igralci Krke, aktualni državni prvaki so se oslabljeni brez svojega prvega moža Tilna Cvetka, ki je trenutno na pripravah v Nemčiji, in trenerja Nevena Karkovića, ki vodi hrvaško reprezentanco na evropskem prvenstvu, vseeno dosegli prvo zmago, ki pa ni bila lahka. Odločilno točko v obračunu z izolskim Arrigonijem je v devetem dvoboju srečanja dosegel Tilen Novak s sorazmerno gladko zmago s 3:0 nad mladim Tajem Lavričem. V preostalih dveh dvobojih je Tilen s 3:0 premagal Matijo Novela in nesrečno z 2:3 izgubil z Erikom Paulinom.

S tremi zmagami se je izkazal novinec v novomeški vrsti Lorencio Lupulesku, nečak legendarnega čudežnega dečka jugoslovanskega namiznega tenisa Ilije Lupuleskuja, ki je tekmo z Arrigonijem začel precej nesproščeno in šele po petih nizih ugnal Lavriča, Novela je premagal s 3:1, prvega igralca Izoljanov Paulina pa z atraktivno in domiselno igro gladko s 3:0.

Najtežje delo je imel povratnik v novomeško vrsto Aljaž Šmaljcelj, ki se je vrnil po operaciji kolena in se je že v prvem dvoboju znova poškodoval, a je moral kljub temu šepajoč odigrati vse tri dvoboje, saj Krka tokrat ni imela rezervnega igralca, kljub temu pa je v zadnjem dvoboju proti Novelu osvojil niz.

V drugem krogu se bo Krka vnovič doma 6. oktobra pomerila s Kemo iz Puconcev.

I. Vidmar

Galerija