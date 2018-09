Praznovanje posvečeno škofu in misijonarju Baragi

23.9.2018 | 08:15

Škof in misijonar F. I. Baraga je med kandidati za blaženega. (Foto: L. M.)

Trebnje - Današnja nedelja bo v Trebnjem potekala v praznovanju nedelje svetniških kandidatov ljubljanske metropolije. Ob 150-letnici smrti škofa in misijonarja Friderika Ireneje Barage (1797-1868), po rodu Trebanjca, doma iz Male vasi pri Dobrniču, ki velja za enega največjih misijonarjev katoliške Cerkve 19. stoletja, bo letošnje praznovanje posebej posvečeno prav njegovemu liku in bo zato potekalo v župnijski cerkvi v Trebnje.

Ob 15. uri bo v cerkvi ogled dokumentarnega filma o Baragovem življenju in delu in nato molitvena ura. Ob 16. uri bo sledilo somaševanje, ki mu bo predsedoval novomeški škof msgr. Andrej Glavan. Po maši bo v cerkvi kratka predstavitev beatifikacijskih postopkov.

Baraga je v misijonih služil severnoameriškim Indijancem od leta 1830 do 1853 kot navaden misijonar, od leta 1853 do leta 1868, ko je med njimi tudi umrl, pa kot prvi tamkajšnji indijanski škof. Indijancem je prinesel luč vere, pa tudi plamenico kulture, saj se je ob prvenstvenem duhovniškem služenju posvečal tudi raziskovanju njihovega jezika in pisanju prvih knjig v otavanščini in očipvejščini.

V Cerkvi na Slovenskem ter v novomeški škofiji upajo, da bo Baraga za blaženega razglašen še v času papeža Frančiška.

Med svetniške kandidate ljubljanske metropolije poleg škofa Barage štejemo še nadškofa Antona Vovka ter škofa Janeza Frančiška Gnidovca, ter duhovnika Andreja Majcna in profesorja Antona Strleta.

L. Markelj