Kanonada Krčanov, nato pa ...

23.9.2018 | 09:10

Krško - Čeprav so si nogometaši Krškega priigrali kopico lepih priložnosti so Novo Gorico znova zapustili sklonjenih glav in brez želene zmage, ki je v novogoriškem športnem parku še niso okusili. Usodna je bila 80., ko je edini gol na tekmi dosegel Mark Gulič. Krško po 9. krogu lige Telekom ostaja pri sedmih točkah in na predzadnjem mestu.

Novogoričani si z izjemo zadetka resne priložnosti niso priigrali, na drugi strani pa so Krčani nekajkrat resno ogrozili vrata Grege Sorčana, ki je že v prvem polčasu nekajkrat reševal kožo vrtnic - najprej v 34. minuti po poskusu Daliborja Volaša bližine, minuto kasneje pa je po podaji s kota s skrajnimi močmi ubranil še strel Lea Ejupa z glavo. V 43. minuti je s strelom od daleč dobro poskusil tudi Sandi Ogrinec, a je žogo švignila kak meter od vratnice.

Krčani so bili konkretnejši tudi v nadaljevanju. V 58. minuti je bil blizu zadetka Sandi Ogrinec, čigar poskus diagonalnega strela je za malo zgrešil okvir vrat, premalo natančen pa je bil kako minuto kasneje tudi Nenad Srečković. V 65. minuti pa so Krčani končno le zadeli, a je sodnik zadetek Volaša razveljavili zaradi prepovedanega položaja.

Kazen je sledila v 80. Nik Jermol je s svoje polovice podal na desno stran do osamljenega Janija Curka, ki je prodrl globoko po desnem krilu in na koncu poslal natančno žogo pred gol, kjer je pritekel Mark Gulič in brez težav zabil za 1:0.

Krčani so nato vse sile usmerili v napad, Ante Vukušić je prišel do strela v 88. minuti, toda žogo je slabo zadel, tako da je ostalo pri zmagi Primorcev.

* Športni park, sodniki: Antič (Koper), Praprotnik in Kovačič (oba (Ljubljana).

* Strelec: 1:0 Gulič (80.).

* Gorica: Sorčan, Celcer, Lipušček, Kavčič, Tomiček, Hodžić (od 69. Curk), Osuji, Kolenc, Humar (od 80. Jermol), Kotnik, Smajlagić (od 62. Gulič).

* Krško: Zalokar, Tomić (od 85. Štefulj), Ejup, Kulinitš, Hing-Glover, Da Silva, Ogrinec, Srečković, Volaš, Ristovski (od 78. Mandić), Vekić (od 69. Vukušić).

* Rumeni kartoni: Smajlagić, Celcer, Gulič; Ejup.

B. B.