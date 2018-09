Ste videli ukradeno vozilo Mesarstva Maver?

23.9.2018 | 10:00

Stična - Minulo noč, okoli polnoči, so ukradli vozilo Mesarstva Maver iz Stične, registrska številka LJ-RU-733, s hladilnikom na strehi in večjo količino suhomesnatih izdelkov. "Če kdo v zvezi s tem ve karkoli ali ga je videl, naj poklice 113 ali se obrne na lastnike," se glasi apel priznanega mesarstva iz Stične, ki je to jutro zaokrožil po Facebooku.

O kraji tega vozila na svoji spletni strani poroča tudi policija, tam piše, da je bil v Ljubljani ukraden tovorni avto, znamke Peugeot Expert, bele barve, registrskih številk LJRU-733.

