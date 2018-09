Derbi kroga Ribnici, Dobova namučila Gorenje

23.9.2018 | 10:00

Ribničani v Bonifiki že tri leta ne poznajo poraza, sinoči pa so se takole veselili zmage, s katero so se povzpeli na vrh prvenstvene lestvice. (Foto: spletna stran RD Riko Ribnica)

Novo mesto - Osrednja tekma tretjega kroga državnega rokometnega prvenstva se je v Kopru končala z zmagoslavjem Rika Ribnice (29:26), ki v areni Bonifika že tretjo sezono zapored ostaja neporažena.

Uvodne minute so pripadle domačim rokometašem (3:1), a so Ribničani med 7. in 20. minuto z delnim izidom 8:2 potek srečanja preobrnili sebi v prid in na polčas odšli z dvema zadetkoma prednosti (13:11).

Uvodni pritisk Kopra v nadaljevanju ni prinesel sadov, nasprotno, Ribnica je znova prestavila v višjo prestavo in v 47. Minuti je pri izidu 25:17 postalo jasno, da bo zmaga odšla v deželo suhe robe. Domača vrsta se je sicer poskušala rešiti iz izgubljenega položaja, a je do konca tekme uspela poraz le omiliti (26:29).

Pri Ribničanih sta bila najučinkovitejša Tilen Strmljan in Rok Setnikar, ki sta dosegla po sedem golov, za Koper sta Nino Grzentič in Adam Bratkovič zadela pa šestkrat.

* Dvorana Bonifika, sodnika: Sok in Lah (oba Ormož).

* Koper 2013: Haseljić, Kocjančič, Postogna, Dolenc, Grzentič 6, Krečič 4, Matijaševič 1, Poklar, Moljk, Smolnik 2, Sokolič 1, Guček 3, Zugan 1, Marič 2, Stopar, Bratkovič 6 (4).

* Riko Ribnica: Bojić, Glavan, Strmljan 7, Horvat 2, Vujačić 6, Žagar, Knavs 2, Pahulje, Lešek, B. Nosan 1, Kovačič 2, Pucelj 2, Tomšič, M. Nosan, Setnikar 7 (1), Košmrlj.

* Sedemmetrovke: Koper 2013 5 (4), Riko Ribnica 2 (1).

* Izključitve: Koper 2013 4, Riko Ribnica 12 minut.

Dobova - Gorenje Velenje 28:30 (14:17)

Čeprav Gorenje ni tekmec, proti kateremu bi se lahko dobovski rokometaši nadejali prve točke v sezoni, na koncu do presenečenja ni manjkalo prav veliko. Še v 27. minuti je so Posavci zaostajali za vsega gol (13:14), nato pa jim je malce popustila zbranost, kar so ose izkoristile in prvič na dvoboju povedle za tri gole (16:13).

Svojo premoč so Velenjčani uveljavili v drugem polčasu, ko so povedli za šest golov (28:22), nato pa povsem popustil in Dobova se je po dveh golih Matevža Kunsta v zadnji minuti približali na gol (28:29). Presenečenje je nato z golom za 28.30 preprečil Ibrahim Haseljić.

Pri dobovi je z 12 goli blestel Dorian Markušić, podobno razpoložena pa sta bila pri Gorenju Matic Verdinek z 11 in Aleks Kavčič s desetimi goli.

* Športna dvorana, sodnika: Dejan in Igor Ivančič (oba Gorišnica).

* Dobova: Leben, Polutnik, Dular, Markušić 12 (4), Rožman, Kučič 2, Bura 3, Majić 2, Jazbec 1, Zavodnik 2, Krnc, Šušnjara, Kunst 5, Sintič, Hotko, Novak 1.

* Gorenje Velenje: Lugar, Vujović, Taletović, Mazej, Haseljić 3 (1), Špelić 1, Matanović 1, Stojnić, Miklavčič 1, Banfro, Drobež, Verdinek 11 (4), Grmšek, M. Kavčič 3, A. Kavčič 10 (3).

* Sedemmetrovke: Dobova 4 (4), Gorenje Velenje 10 (8).

* Izključitve: Dobova 4, Gorenje Velenje minut.

Sviš Ivančna Gorica - Urbanscape Loka 26:34 (13:17)

Sviš je korak z Gorenjci držal do 13. minute (6:6), a se je sedem minut kasneje pa delnem izidu 0:6 znašel v globokem zaostanku. Do 26. minute so ga Dolenjci uspeli prepoloviti (11:14), bolj od tega pa se ekipi Roberta Beguša niso uspeli približati.

Simon Stopar je za Sviš dosegel sedem golov, Matija Vrbinc pa je za Loko zadel devetkrat..

* Dvorana OŠ Stična, sodnika: Teršek in Žibret (oba Trbovlje).

* Sviš Ivančna Gorica: Struna, Vencelj, Škorc, Tekavec, Knez 3, Zafran 6 (2), Fink 4, Grojzdek 4, Hrovat, Stopar 7 (4), Pirnat, Krabonja, Željko, Bučar, Košir 1.

* Urbanscape Loka: Juričan, Dobaj, Vrbinc 9, Šibanc 1, Gartner, Dolenc 1, Krivic, Jamnik 7, M. Jesenko, Pipp 3, Bergant 4, A. Jesenko 3, Bogdanić-Jenko 6, Plestenjak, Klemenčič, Marinović.

* Sedemmetrovke: Sviš Ivančna Gorica 8 (6), Urbanscape Loka 2 (2).

* Izključitve: Sviš Ivančna Gorica 6, Urbanscape Loka 6 minut.

.

* Izidi, 3. krog:

- sreda, 19. september:

Celje Pivovarna Laško - Maribor Branik 36:28 (16:15)

- sobota, 22. september:

Sviš Ivančna Gorica - Urbanscape Loka 26:34 (13:17)

Jeruzalem Ormož - Dol TKI Hrastnik 24:22 (11:7)

Dobova - Gorenje Velenje 28:30 (14:17)

Koper 2013 - Riko Ribnica 26:29 (11:13)

- torek, 25. september:

20.00 Krka - Trimo Trebnje

- lestvica:

1. Riko Ribnica 3 1 1 0 86:74 5

2. Celje Pivovarna Laško 2 2 0 0 69:56 4

3. Gorenje Velenje 3 2 0 1 81:73 4

4. Urbanscape Loka 3 2 0 1 87:82 4

5. Jeruzalem Ormož 3 2 0 1 64:63 4

6. Maribor Branik 3 2 0 1 79:79 4

7. Dol TKI Hrastnik 3 1 0 2 68:68 2

8. Trimo Trebnje 2 1 0 1 40:42 2

9. Sviš Ivančna Gorica 3 1 0 2 69:76 2

10. Krka 2 0 1 1 50:58 1

11. Koper 2013 2 0 0 2 46:52 0

12. Dobova 3 0 0 3 72:88 0

B. B.