Jaka in Špela ekipno zlata

24.9.2018 | 08:25

Na nedavno končanem evropskem prvenstvu so nastopili (z leve proti desni): Renato Herega, Jaka Gorenc, Špela Krnc in Dušan Gorenc.

Jaka in Špela sta v ekipnem tekmovanju osvojila zlato medaljo.

Jaka je osvojil še srebrno medaljo med posamezniki.

Dolenjske Toplice - V Kobaridu se je pred dnevi končalo evropsko prvenstvo v natančnem pristajanju z jadralnimi padali, ki je bilo za slovenske tekmovalce uspešno. Slovenija je zmagala v ekipnem tekmovanju pred Češko in Srbijo, barve naše izbrane vrste pa sta zastopala tudi Špela Krnc in Jaka Gorenc iz Kluba za prosto letenje Kanja Dolenjske Toplice. Jaka je osvojil medaljo tudi med posamezniki, saj je zaostal le za Slovencem Matjažem Slugo, ki je ubranil naslov evropskega prvaka.

Na prvenstvu, na katerem se je merilo več kot 100 tekmovalcev, sta med posamezniki nastopila še dva člana topliškega klub, in sicer Dušan Gorenc, ki je bil 44., ter Renato Herega, ki je končal na 47. mestu, medtem ko je bila Špela Krnc v skupnem seštevku 91., med šestnajstimi dekleti pa je osvojila enajsto mesto. Vsem štirim je včeraj pred kulturno kongresnim centrom v Dolenjskih Toplicah čestital tudi topliški župan Jože Muhič, ki je ob tem dejal, da je ponosen na njihove dosežke. Po njegovih besedah so tovrstni uspehi velika promocija za občino, zato je vsem zaželel še veliko dobrih rezultatov na njihovi športni poti.

S prirejenim padalom

Čeprav mu je malo zmanjkalo do zlate medalje, je bil Jaka Gorenc z drugim mestom zelo zadovoljen, kajti tri tedne pred prvenstvom se je z nožem poškodoval pri delu v službi in si prerezal kito palca na desni roki. »Ta prst je osnova. S palcem in kazalcem krmarim padalo, z njima zavijam in tudi zaviram, kar je najbolj pomembno pri pristajanju,« je o tem, kako pomembna sta ta dva prsta na roki pri jadralnem padalstvu, dejal Jaka.

Kazalo je, da ne bo mogel nastopiti na prvenstvu in da je sezona zanj že končana, saj so mu napovedali štiri mesece dolgo rehabilitacijo. »A na inštitutu za medicinsko rehabilitacijo so prišli do rešitve, da mi lahko naredijo prirejeno opornico, da bom lahko vlekel te krmilne vrvice. V podjetju, ki izdeluje padala, smo priredili krmilne ročke, da sem jih sploh lahko zagrabil, da sem lahko pristajal.«

Štiri dni pred začetkom prvenstva so šli na trening v Rogaško Slatino in končno le našli mizarja, ki je bil včasih tudi jadralni padalec, da jim je izdelal ročke za zaviranje. Ko je opravil prvi trening, je vedel, da bo lahko skočil, vendar ni natančno vedel, kako bo šlo. »Uporabil sem vse svoje izkušnje,« je pojasnil, kako mu je uspelo. Jaka zaradi poškodbe ni pričakoval takšnega uspeha, a po prvem dnevu mu je kazalo dobro, prilagodil se je razmeram in nekoliko spremenil tehniko pristajanja, v veliko oporo pri vsem pa mu je bila partnerka Lara. »Zelo nerodno je bilo, ker nisem smel jemati tablete proti bolečinam, saj bi to vplivalo na samo zbranost. A ko sem bil enkrat v zraku, sem dejansko pozabil na vse. Šele ob pristanku sem znova začutil bolečine.« Kot pravi, je zadovoljen z dosedanjim delom sezono, do konca pa ga čaka še nekaj tekem.

Skoraj pol reprezentance

Za Špelo Krnc je bilo to prvo večje tekmovanje. »Bilo je malo drugače. Vsi so starejši in izkušenejši, a po drugi strani so mi pomagali in mi stali ob strani. Velik izkušenj sem pridobila,« je dejala 17-letnica, ki se z jadralnim padalstvom ukvarja šele nekaj let. Kot pravi, se višine ne boji, saj ve, kaj počne v zraku.

Predsednik topliškega društva Dušan Gorenc je bil zadovoljen z njihovimi nastopi na prvenstvu. S tem so znova dokazali, da se v Kanji dobro dela, saj so od devetih slovenskih predstavnikov, kar štirje člani topliške Kanje, je še poudaril.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija