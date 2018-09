Ogenj uničil prikolico in hišo; v nesreči pet ranjenih

24.9.2018 | 07:00

Minulo noč ob 0.07 uri je na Lokvah, občina Črnomelj, prišlo do požara bivalne prikolice in stanovanjskega objekta velikosti 3 x 5 metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Črnomelj. Prikolica in objekt sta uničena.

Včeraj ob 15.44 uri sta na cesti Črnomelj-Črmošnjice pri Semiču trčili dve osebni vozili. V nesreči je bilo poškodovanih pet oseb, reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so jih odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu ponesrečencev, usmerjali promet ter z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine na cestišču.

Ob 20.21 so v kraju Križe v občini Novo mesto gasilci GRC Novo mesto nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri prenosu obolele osebe.

Ob 7.37 so s ceste Št. Jurij–Velike Lipljene v občini Grosuplje gasilci PGD Št. Jurij odstranili podrto drevo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 9.00 do 11.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah, prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU,

- od 12.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 14.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.30 do 8.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE PRI ČATEŽU na izvodu TREBANSKI VRH;

- od 9.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KARTELJEVO na izvodu GOR. KARTELJEVO;

- od 9.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VAS PRI M. PEČ na izvodu DOLENJA VAS.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 9.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT POSTAJA, izvod Potočnik.

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEREČA VAS, izvod Bricelj.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 8. in 14.45 uro na območju TP Predislavc, Podgorje Okrog, Pišece Orehovec 2 in Vitna vas.

