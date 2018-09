Že skoraj pozabljeno prenesli na platno

24.9.2018 | 11:05

Slikarji in slikarske so ustvarili 40 likovnih del v različnih tehnikah.

Dobrnič - Kulturno turistično društvo Dobrnič in Likovno društvo Trebnje sta minuli vikend v Dobrniču pripravila slikarski ekstempore z naslovom Že skoraj pozabljeno. V okviru široko zasnovane teme so slikarji cel dan ustvarjali podobe krajine, stare predmete in zgradbe ter druge vrednote, ki lahko prej ali slej izginejo v pozabo.

25 slikark in slikarjev, od tega štirje nadarjeni domači osnovnošolci, je v enem dnevu ustvarilo približno 40 likovnih del v različnih tehnikah, vsak udeleženec pa je na koncu eno sliko podaril organizatorju. Ustvarjena dela so priložnostno razstavili že ob zaključku ekstempora. »Podarjene umetnine so namenjene promociji Dobrniča ter spodbudi turističnemu in kulturnemu snovanju v kraju. Lani so podobno kot v Dobrniču ustvarjali slikarji na bližnjem Liscu,« je dejal Brane Praznik prednik Društva likovnikov Trebnje.

Uradno odprtje razstave bo pred prireditvijo v spomin na 1. kongres protifašistične ženske zveze v oktobru. Ustvarjena dela bodo nato v novembru razstavljena še v Trebnjem, v galeriji Zdravstvenega doma - Ana.

R. N., foto: Brane Praznik

