Nekdanje Recljeve gostilne sredi Šentjerneja ni več

24.9.2018 | 20:00

Takšna je bila nekdanja Recljeva gostilna.

Šentjernej - Vsak, ki se te dni pripelje v Šentjernej z novomeške strani, opazi spremembo, ki je nastala po rušitvi nekdanje gostilne Recelj in še manjše hiške zraven nje. Nekaj manjka, oz. »vrata« v center kraja so drugačna, bolj odprta.

Ivan Kralj

Lastnik nekdanje gostilne Ivan Kralj, sicer generalni direktor šentjernejskega Arexa, je stavbo dal podreti. Kot pravi, so odzivi krajanov različni, kar je pričakovano, ker gre za spomeniško zaščiteno stavbo, a poudari, da je bila zaradi starosti in dotrajanosti že nevarna za mimoidoče in je dobil odločbo gradbene inšpekcije o rušenju.

Kompleks nekdanje Recljeve gostilne - ta je bila nekoč ponos kraja in mesto druženja ljudi od blizu in daleč - je predstavljal lokalno stavbarsko vrednoto, šentjernejski spomenik profane stavbarske dediščine. Hitro je propadal in pripadajoče stavbe ob njej so že prej odstranili, zdaj so porušili še gostilno. Ta je bila - kot že rečeno - spomeniško zaščitena, a lastnik se je z zavodom za kulturno dediščino že pred časom dogovoril, da je rušitev možna, saj stara stavba statično ni bila varna, notranjost pa tudi ni bila funkcionalna. Novo stavbo bi zaradi prometne varnosti premaknili tri metre bolj v notranjost.

Nekdanje Recljeve gostilne v Šentjerneju ni več, možnosti, kaj bo nastalo na tem mestu, pa so še odprte.

Čeprav je imel lastnik Ivan Kralj nekoč že ideje, da bi na tem mestu postavil hotel, danes o načrtih še ne želi govoriti. »Nedvomno se je center kraja zdaj odprl in ponuja mnogo možnosti. Občini in občinskemu vodstvu sem dal nekaj tednov časa, da se izjasni, ali ima tu kake posebne interese oz. potrebe. Morda bi lahko skupaj pripravili kak arhitekturni natečaj, da bi prišli do več idej in da bi bil nov projekt v zadovoljstvo občanov, seveda pa mora biti tudi smiseln tudi z gospodarskega stališča,« pravi Kralj.

Besedilo in foto: L. Markelj

