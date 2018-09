Dolenjsko bodo preletavala letala in helikopterji

Na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna ter na območju Mirnske doline in Suhe krajine bo od danes do petka potekalo usposabljanje slušateljev mednarodnega tečaja za kontrolorje združenih ognjev. Območje izvajanja usposabljanja bodo določali dnevno glede na vremenske razmere, potekalopa bo v časovnih intervalih med 9. in 21. uro.

Usposabljanje bodo podpirale posadke letal in helikopterjev Slovenske vojske in zavezništva, na osrednjem vadišču pa tudi posadke minometov, je razvidno s spletne strani Slovenske vojske.

Načrtovano letenje bo dnevno potekalo z intenzivnostjo do dveh letalnikov. Pri usposabljanju bodo upoštevali zakonska določila in ostale predpise, ki urejajo letenje na nizkih višinah z vojaškimi letalniki. Piloti se bodo v največji možni meri izogibali nizkemu letenju nad večjimi naselji, slušatelji tečaja pa bodo usposabljanje na javnih površinah zunaj vadišč Slovenske vojske izvajali brez uporabe orožja, streliva ali drugih vadbenih sredstev.

Kot poudarjajo v Slovenski vojski, predstavlja kontrolor združenih ognjev edino povezavo pilota s tlemi. Natančno mora poznati razmere na tleh in v zračnem prostoru, imeti mora dober pregled nad tarčami in nanje voditi pilota. Od leta 2016 so bili v Sloveniji izvedeni štirje tečaji za kontrolorje združenih ognjev, ki jih je uspešno končalo 19 slušateljev iz Slovenije in petih partnerskih držav. Na tokratnem usposabljanju prvič sodelujejo slušatelji iz treh novih držav.

