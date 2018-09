Tišina nagrajena z glasnim aplavzom

24.9.2018 | 10:05

Novo mesto - Kulturni center Janeza Trdine že tretje leto zapored pripravlja koncertni cikel Muzika eklektika z glasbo različnih žanrov, od tradicionalnega in sodobnega džeza, šansona in kantavtorske glasbe do različnih alternativnih zvrsti in glasbe sveta. Novo abonmajsko sezono so odprli s koncertom dua Silence, ki sta ga Primož Hladnik in Boris Benko naslovila s pomenljivim naslovom Turistični vodič po občutkih izgubljenosti, ko sodelovanju pa sta povabila pianista Igorja Vićentića in Novomeščanko, tolkalistko Petro Vidmar, ki sta tokrat stopila za klaviature.

Pred aprilsko premiero Turističnega vodiča po občutkih izgubljenosti v dvakrat razprodanem Cankarjevem domu je Boris Benko v šali naslov koncerta pojasnil s tem, da se človek težko izogne občutku, da smo predvsem v predvolilnem času talci turističnih vodičev, ki nas vodijo v pogubo in da je na prodaj veliko vodnikov za lepše in bolj zdravo življenje in sta s Hladnikom pač hotela izkoristiti to tržno nišo. Žal Trdinova dvorana tokrat ni bila razprodana, a nikomur, ki je prišel, tokrat ni bilo žal, glasbeniki pa so bili za opravljeno delo nagrajeni z bučnim aplavzom.

Na "trgu" sta se Benko in Hladnik prvič pojavila leta 1997 s ploščo Ma non troppo in potem izdata še štiri albume, njuno delo pa je tudi dvanajsta plošča skupine Laibach Volk. Pred tremi leti sta z Laibachom kot prva zahodna glasbena skupina nastopila v Severni Koreji.

Večina njunega delovanja je danes usmerjena v gledališko glasbo, med drugim sta prispevala glasbo za predstavo Boštjana Videmška in Emil Zatopek Lau(f)story, ki je pred dnevi doživela premiero v novomeškem Anton Podbevšek Teatru, kjer je kot tolkalistka nastopila Petra Vidmar. Turistični vodič po občutkih izgubljenosti je neke vrste pregled njunega dosedanjega dela od glasbe s studijskih albumov do ustvarjenega za gledališče in film, slišati pa je bilo tudi predelave nekaterih znanih skladb drugih avtorjev.

V sklopu cikla Muzika eklektika bosta 18. oktobra na oder Trdinove dvorane stopila glasbenika svetovnega formata bobnar Simon Phillips, ki je med drugim sodeloval v skupinah Toto, The Who in Hiromi in Bill Evans, ki je nekoč igral saksofon z Milesom Davisom in Ronom Carterjem. Z njima bodo nastopili trobentač Anders Bergcrantz (McCoy Tyner), basist Teymur Phell (Arturo Sandoval) in klaviaturist Dennis Hamm (Thundercat).

I. Vidmar

