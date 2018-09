Trčila v balirko; mladoletni kolesar v avtomobil, 33-letnica pa s kolesom v hišo

24.9.2018 | 12:10

Ilustrativna fotografija (Foto: S. G., arhiv DL)

Kot smo poročali že v soboto, se je v petek nekaj po 19. uri zgodila prometna nesreča z udeležbo voznika mopeda v Gorenjem Karteljevem. S PU Novo mesto danes sporočajo, da je 84-letnik pri vožnji po klancu navzdol v ostrem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad mopedom, zapeljal preko brežine in padel. Poškodovanega moškega so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer je kasneje zaradi hudih poškodb umrl. Policisti so še ugotovili, da med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade in ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja.

Prehitra je bila

Krške policiste so v petek popoldne obvestili o prometni nesreči na cesti med Križajem in Kostanjevico na Krki. Opravili so ogled in ugotovili, da je 36-letna voznica avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v balirko, pripeto na kmetijskem traktorju, ki ga je v isti smeri pravilno peljal 33-letnik. Povzročiteljica se je v nesreči lažje poškodovala.

Padel je

V Cerkljah ob Krki je v petek popoldne 13-letni kolesar zapeljal s stranske na glavno cesto v trenutku, ko je po njej pripeljala voznica avtomobila. Po trčenju je kolesar, ki med vožnjo ni uporabljal varnostne čelade, padel in se huje poškodoval.

Povzročitelj nesreče brez izpita, vozil neregistriran avtomobil

Črnomaljske policiste so včeraj popoldne obvestili o prometni nesreči pri Ručetni vasi. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 26-letni voznik avtomobila, ki je zaradi izsiljevanja prednosti trčil v avtomobil, ki ga je vozil 27-letnik. V nesreči se je lažje poškodoval povzročitelj in dva potnika v njegovem vozilu. Policisti so še ugotovili, da 26-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Opel astro so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

S kolesom v hišo

Policiste so včeraj iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo žensko, ki se je hudo poškodovala pri padcu s kolesom. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 33-letna ženska kolesarila v Šmihelu pri Žužemberku. Pri vožnji po klancu navzdol je izgubila oblast nad kolesom, zapeljala s ceste in trčila v stanovanjsko hišo. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

15-letnik za volanom BMW

Policisti Policijske postaje Dolenjske Toplice so v soboto v Vavti vasi ustavili 15-letnega kršitelja, ki je vozil avtomobil znamke BMW. Vozilo so zasegli in o vožnji brez veljavnega vozniškega dovoljenja z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Peljali so ga na hladno

Brežiški policisti so med kontrolo prometa v Brežicah v noči na nedeljo ustavili voznika avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 22-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,93 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pet tisočakov škode

V Podhosti je v petek zvečer nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je denar in nakit ter lastnike oškodoval za 5.000 evrov.

Ob orodje

Na Medičevi ulici v Novem mestu je v noči na soboto neznanec vlomil v garažo stanovanjske hiše in ukradel visokotlačni čistilec, kotno rezilko in meso iz zamrzovalne skrinje. Lastnika je oškodoval za 1.000 evrov.

Izginil nakit

V kraju Bukošek na območju Brežic je v soboto dopoldne nekdo skozi priprto okno vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel zlat nakit. Škode je za okoli 1.000 evrov.

Vlomil v vikend

Med petkom in nedeljo je v kraju Čemše neznanec skozi okno vlomil v počitniško hišo in vzel kotni brusilnik in motorno žago. Lastnika je oškodoval za 2.000 evrov.

Prijeli 36 tujcev

Policisti so od petka do danes pri opravljanju nalog varovanja državne meje na območju krajev Bojanci, Sinji vrh, Dolenjci, Adlešiči, Tribuče, Učakovci, Sečje Selo, Kovačji gradi in Črnomelj izsledili ter prijeli 36 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci,13 državljani Pakistana, šestimi državljani Maroka, petimi državljani Irana, petimi državljani Sirije, po dvema državljanoma Afganistana in Iraka, državljanom Tunizije, Alžirije in Eritreje, še niso zaključeni.

66-letni strelec v priporu

V četrtek zjutraj je v naselju Papeži na območju občine Osilnica 66-letni moški z orožjem streljal na 46-letno oškodovanko, ko se je peš odpravila od doma. S PU Ljubljana so sporočili, da je utrpela telesne poškodbe, ki zanjo k sreči niso bile usodne. Kriminalisti so osumljencu še istega dne odvzeli prostost. Na podlagi odredbe sodišča so opravili tudi hišno preiskavo. Osumljenega so v soboto s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja izročili v postopek preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Po zaslišanju je dežurni preiskovalni sodnik odredil pripor.

J. A.