Polnilnica za električna vozila tudi na Polževem

24.9.2018 | 14:45

Elektro Ljubljana na Polževem odprlo že 60. polnilnico za električna vozila, tokrat v sodelovanju z Občino Ivančna Gorica. (Foto: G. S.)

Polževo - Na Polževem je bilo v soboto veselo pa tudi slovesno, saj je Elektro Ljubljana za svoje zaposlene pripravilo letno srečanje oziroma Dan podjetja, poleg tega pa ob Evropskem tednu mobilnosti pred hotelom Polževo odprl že 60. polnilnico za električna vozila, so sporočili v občine Ivančna Gorica.

Zbrane je nagovoril predsednik uprave Elektra Ljubljana, mag. Andrej Ribič, ki ga veseli, da se ta polnilnica bistveno razlikuje od ostalih 59-ih, saj ni postavljena v urbano središče, ampak na obrobje. To pomeni, da je E-mobilnost vse bolj prisotna v našem okolju.

Zadovoljen z že tretjo polnilnico v občini Ivančna Gorica je bil tudi domači župan Dušan Strnad, ki je pred več kot 400 »električarji« polnilnico predal svojemu namenu. Dejal je, da si želi, da bi bila čim bolj obiskana. Za to se ni bati, saj je izletniška točka Polževo poleg številnih zimskih aktivnosti lepo obiskana tudi v poletnih mesecih, so zapisali v sporočilu za javnost.

Dan podjetja Elektra so si popestrili še s tekmovanjem v plezanju na drog in nogometnim turnirjem ter ogledom Jurčičeve domačije na Muljavi, Cistercijanskega samostana Stična in Županove jame, so še dodali.

M. Ž., Foto: G. Stopar

