Ivan Molan kandidat za župana

24.9.2018 | 13:35

Ivana Molana (levo) predlaga za župana Dražen Levojević (desno) in skupina volivcev. (Foto: M. L.)

Brežice - Ivan Molan je danes uradno napovedal svojo kandidaturo za župana občine Brežice na letošnjih lokalnih volitvah. Molan je župan občine Brežice, in sicer trinajst let.

"Po tehtnem razmisleku sem se odločil za kandidaturo, in sicer bom ponovno kandidiral s podporo občank in občanov ter tistih strank, ki me želijo podpreti. Predlagatelj moje kandidature bo tako kot pred štirimi leti Dražen Levojević in skupina volivcev, ki mi zaupajo,« je dejal na novinarski konferenci v Mestni hiši Brežice. Molan od danes zbira podpise, v sredo, 3. oktobra, bo podpise zbiral pred mestno hišo.

V program je zapisal nadaljevanje dosedanjih načrtov, med temi predvsem športno-rekreacijske ureditve ob hidroelektrarnah Brežice in Mokrice ter gradnjo pločnikov in kolesarskih stez.

Molanu so, kot je povedal, že izrazile načelno podporo stranke SDS, N.Si in SLS, pričakuje tudi podporo lokalnih list, ki naj bi jih ustanovili v teh dneh.

M. L.